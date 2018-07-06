自由廣場》台灣要當亞太戰略的棋手

◎ 林正二

美國總統川普雖視中國為戰略競爭對手，將台灣納入圍堵中國的亞太戰略體系中，然而，美國在加強圍堵中國的同時，也會隨著國際政經情勢的變化，跟中國改善關係，對兩岸關係的看法及台灣的態度也會時軟時硬。

面對美國台海戰略上的動態彈性調整，美中既鬥爭又合作的複雜關係，台灣應有「不是任何國家棋子」的戰略制高點，在美中台三邊關係及東亞國際多邊權力結構中，找到對我有利的著力點，以成為棋手「順勢操作」，謀取最大的利益。

中國這幾年在「全球化戰略」思維下，發展了「海洋戰略」的理論，海、空軍力大幅增長，對南海島嶼主權態度強硬，對東亞國家威脅甚鉅。在中國「海洋戰略」的思維下，台灣做為西太平洋的大島，如美國企圖運用，正好可做為第七艦隊南下北上的中轉站，對美國控制亞太地區極為有利。

此外，就全球化經濟觀點而言，台灣扼守住東北亞進入南中國海兩個主要的水道，一個是台灣海峽，另一是巴士海峽，而南海為東北亞各國最主要的能源燃料補給線及通往歐非的主要航線，是維持日本命脈的海上交通線，此為東亞各國所忽略。

因此，台灣應設法發揮控制台灣海峽及巴士海峽的地理優越態勢，讓美日在考量區域穩定及自身在東亞的利益時，無法忽視台灣在南海地區所可能產生的影響力，藉由美日的重視，促使東協將台灣視作和美日同等級的國家行動員。

同時政府應利用台灣牽制中國南海與東海艦隊的戰略優點，在抑制中國海權行動上，發揮適度的作用，以成為東協用以「平衡」中國勢力的重要國家行動員。如此，當東協在顧慮到如何確保其位於南海的國家利益時，當會想到台灣的作用。

在國際多邊權力結構中，台灣必須強化地緣戰略地位，建立亞太民主價值同盟。建議蔡政府以「美日安保」內容為基礎，透過美日之協助，以「強化台灣的地緣戰略地位：建構有利亞太民主發展與海陸勢力平衡的積極性海洋戰略」為題，邀請亞太各國召開「綜合安全」研討會，從促進共識、資訊交流，相互參訪做起，進而開展軍事、經濟與民主社群之交流合作，以建構台灣與亞太各國的民主價值同盟。

台灣優越的地緣戰略地位及全球稱頌的經濟與民主發展經驗，是亞太地區建構民主價值同盟不可或缺的角色，是我們擴展國際外交關係的重要動力，蔡政府應全力朝此方向努力。

（作者為退休駐美外交人員）