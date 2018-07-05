社論》防止中國偷走台灣的繁榮

「華爾街日報 」日前報導，台灣是一個擁有全球晶圓代工三分之二產能的「自治島」，包括蘋果、輝達、高通等科技巨擘都是台灣的買主，但在全球科技貿易戰中，台灣卻成為中國竊取技術的主要目標。根據法務部調查局官員指出，中國偷竊台灣技術越來越嚴重，因為台灣與中國地理位置接近，語言相通，且台灣擁有半導體專業技術，因此遭中國盯上，我企業經理人或研發人員往往成為中國高薪吸收的首要目標，從二○一三年至今年初，共移送七十五件涉犯營業秘密法案件，其中逾半數屬境外犯罪，罪魁禍首九成為中國廠商。

中國竊取台灣高科技技術，後果相當嚴重，不但傷及我科技產業的根基，導致喪失領先優勢，遭到最大競爭對手超越；尤其，在被視為科技戰的美中貿易戰之中，中國竊取美國智財權，成為核心爭議議題，美國不僅使出制裁手段，更透過國會立法強化外國人投資委員會審查中資購併、投資美國敏感科技的職權，企盼發揮強大遏阻效果，防止中國以不正當手段取得美國關鍵技術，成為「中國製造二○二五」的重大突破。此際若是台灣成為中國竊取高科技技術的破口，無異是在美中貿易戰中扯美國後腿，不自覺成為中國抗美的同盟軍，恐怕中斷台灣科技業取得美國核心技術的管道，甚且成為美國高科技廠商的拒絕往來戶，衝擊之大，政府必須正視並提出補救措施。

保護智慧財產權，是資本主義自由市場體系的重要支柱，先進經濟體之所以能夠維持繁榮局面，莫不是拜技術專利受到確實保障之賜。此番美中掀起貿易戰火，主要引信乃是中國崛起係藉由不公平手段，包括政府補貼、非關稅壁壘、高門檻市場准入、強迫技術移轉，及盜取智慧財產權等；而其未來產業轉型之船艦計畫「中國製造二○二五」，不僅未矯正前述流弊，反而是集不當手段之大成，意圖以國家資本主義之力，在不公平的擂台上擊敗市場經濟中的私人企業，達到中國產業稱霸的目的。顯然這不是一場公平自由的競爭，若是中國的野心得逞，主要受害者將是全球高科技產業領先者的美國，其龐大貿易逆差不但無從改善，更將重創其經濟發展，造成債務爆表，失業率再度攀升，製造業崩壞，淪為二流國家。而整個民主經濟體也將跟著萎縮，臣服於計畫經濟的集權中國。類此意義的中國崛起，將對全球的生活方式、體制與價值帶來毀滅性的災難。

因此，川普掀起的貿易戰反映的是美國主流民意的覺醒，不再漠視中國一再藉由不公平貿易手段占盡美國便宜，甚至一舉摧毀美國的繁榮與民主。而部分經濟學家預估這將是延燒半世紀以上的貿易戰火，整個世代的人都將生活在貿易衝突的陰影之下。令人憂心的是，中國若在美國的抵制下，無法獲得高科技關鍵技術，則台灣將會成為其轉移目標的對象，因為台灣對中國經貿的高依存度超乎常態，外銷的四成是輸往中國、香港、外銷訂單海外生產比近五成在中國、絕大多數對外投資皆投注在中國，且台灣內需市場是淺碟型，規模無法與中國十三億人口的大市場相提並論，在此脈絡之下中國不論用金錢或非法手段都很容易可以在台灣偷竊或買到所需要的技術。儘管如此，台灣很多廠商由於對中國市場充滿幻想，經常缺乏警覺，等到機密外洩的傷害造成，亡羊補牢已然太晚。

台灣是主權獨立國家，台海兩岸是國與國的關係，這是毫無疑義的現實狀態，但不可否認的，在部分人眼中，兩岸關係仍是歷史殘留問題，充滿曖昧的模糊狀態，反映在現實上，就是無法以堅決的態度處理中國在台犯罪案例，譬如共諜案的輕判，以及偷竊智慧財產權只是微罪，使台灣對於中國昭然若揭的野心顯得並未設防。其實，台灣處於全球產業價值鏈的樞紐地位，已是先進經濟體與市場經濟的重要夥伴，任何破壞這個全球產業與市場運作規範的犯行，都應提升到國家安全層次，由政府與企業提出防範之道，阻止促進經濟繁榮與振興產業的秘方，如技術、人才與資金等，被中國收買或偷竊，如此方可永保台灣產業的競爭優勢與領先地位。