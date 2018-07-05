自由廣場》樂見政府搞設計

◎ 呂清夫

身分證的公開徵求設計被網友罵到爆，評委也氣得一肚子火，因為網友著眼的是國家認同，評委重視的是設計本身，而內政部在遊戲規則上並沒有講清楚設計的重點。才有得獎者在民眾投票中僅得四十六票，落選者得了將近一萬票，後者只得到最佳人氣獎。加上這次活動只是「備用」而已，因此有人批評內政部「可能是嫌自己事情不夠多」。

政府如果真有心於設計，那麼太多事情要做了。就拿一○一大樓所在的東區來說，德國早在九十年前就有了特殊的都市計畫，他們擔心摩天樓中的人如果都跑下來，立刻會把車道塞爆，所以設計了縱橫交錯的天橋步道，讓行人盡量在五層樓高的天橋上行走，車子則在橋下疾駛，各安其位。不要以為這是天方夜譚，我以前在日本住過的地方正是如此。更久之前，我還問過市政府的相關官員，我們有沒有這種天橋的計畫？對方居然說有啊！華納威秀、新光三越那一帶不是有很多天橋嗎？我說那是「引客入甕」的工具，不是你市政府的作為呀！

另外，台北市東區居然沒有規劃一個公園！基隆路的另一端雖有個國父紀念館，但那原來是日治時代的六號公園，並非新的規劃。又如大安公園，也不知有沒有請人規劃，當初園內有一尊送子觀音像，引起了其他宗教要求比照辦理，一時鬧得沸沸揚揚，難以收場。

紐約中央公園的規劃採公開競標，得標者是「美國造園之父」奧姆斯特德（F. L. Olmsted）的團隊，他也是尼加拉瓜瀑布園區設計人，對於雕像規劃甚細，包括克麗奧佩脫拉方尖碑、愛麗絲漫遊記雕像，以及約翰藍儂的紀念碑等，整體形成了文藝步道。

台北的植物園本來也規劃了兩個雕像，用以紀念走遍全台蒐集植物、病逝花蓮的法國神父佛里，以及「台灣植物學之父」早田文藏，但是二戰結束後雙雙失蹤。去年為紀念建園一百二十週年，才去尋找兩者的下落，但僅找到佛里的石膏原模重新翻製，至於早田的雕像就只好重塑了。政府開始做這種事，倒是值得喝采的！

（作者為輔仁大學應用美術研究所教授）