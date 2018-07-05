自由廣場》空拍機與鳳梨

◎ 吳宗穎

最近台灣鳳梨產地價格低迷，加上傳統銷售通路失靈造成大量滯銷，果農怨聲載道，而主事的農委會主委林聰賢，雖終於出面說明，但是並非說明農委會對於整個產銷情況的了解，也不是檢討農委會對於國內產銷制度失靈的掌握，以及改進策略，而竟以「教育口吻」對農民說「努力種也要聰明種」。主管機關首長此種發言不但讓農民錯愕，而醞釀集結北上抗議，更讓國人對於政府之對整個農業產銷看不出有用心規劃、預警、輔導、協助的實際作為，令人失望。

筆者以為，已經邁向人工智慧的高科技時代，早有可以唾手可得並立即運用的手段與方法，能夠大幅改善現在政府使用多時卻不見顯著成效的做法，例如僅宣導農民選擇錯開種植農產品的季節、輔導對出口的目標市場措施等緩不濟急，未切中實際的做法。舉例來說，國內已經有年輕農友，利用現今普及的空拍機巡視、觀察、紀錄西瓜田、地瓜田等的生長狀況，透過圖像分析，找出最適的種植方法，不但節省人力及經費，更重要的讓作物品質大幅改善，國際競爭力大為增加，且已經有印尼鳳梨種植業者邀請前去指導。

此外，農委會的航測所也成功開發出以航空攝影方式準確探知各種作物的土壤含水量，藉以判斷該農作物目前生長階段，確實控制澆灌用水量，讓作物品質更好。

以台灣目前科技技術，應有很多更新、更有效的解決方案可適用於農業，關鍵在於各主政部會能否多花心思，協調、尋求跨領域的協助及合作，從事前預警、事中監控輔導、事後加速去化等實際作為，才能確實解決產銷失衡的問題，這也才是政府應當之作為。

（作者為退休教師，台中市民）