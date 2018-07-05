自由廣場》代一名「笨」警察向檢察官求情

◎ 蘇天從

七月一日凌晨，楊梅分局草湳所一部警車在有閃警示燈及鳴警笛情況下，趕往處理家暴案件，卻在行經楊永美路與四維二路口，因闖紅燈造成警車與民車發生碰撞，導致陳姓駕駛傷重不治。事後開車員警被檢察官諭令五萬元交保。

連親人都打、都殺的家暴案件，顯見嫌犯已抓狂到失去理智，是警察視為畏途的勤務指派，因為不好處理又容易受到傷害，精明一點的警察大可慢慢前往，但天底下卻是充斥著我不入地獄、誰入地獄的「笨」警察，才有這段不幸的發生。

個人幹了警察最痛苦的分局長職務五任八年，感謝同仁的爭氣，沒有幫我出風紀問題，也沒有出過大意外，讓我平安下莊。然而在新竹市一分局時，最繁重的北門所長彭武賢跟我說，「二十多位員警的年資加起來，還沒有我一個人久」，聽起來真的很惶恐。在竹北分局時，編制三百名員警，永遠都補不到兩百六十名，當中初任警察未及兩年的超過兩百人，我們就是在風雨飄搖中這樣子度過。

所以我變得很嘮叨，對於要不要追車？緊急狀況下要不要闖紅燈？我怕員警吃虧，總是表明我個人的看法：如果像搶銀行的搶匪、肇事致人倒地的逃逸者，不追的話有可能被監察院彈劾，檢察官起訴，民眾撻伐就要追，但不要窮追不捨，要注意安全，以免殃及無辜，要以無線電通報圍捕攔截。如果像交通違規，不追的話不會被究責就算了。

依道路交通安全規則第九十三條第二項規定：消防車、救護車、警備車及工程救險車執行任務時，得不受前項行車速度之限制，且於開啟警示燈及警鳴器執行緊急任務時，得不受標誌、標線及號誌指示之限制。發生本案固然不幸，我們更應重新檢討急迫情況下出勤的規則，也請檢察官能依道路交通安全規則第一○一條第一項第六款規定：汽車超車及讓車時，應依下列規定：聞有消防車、救護車、警備車、工程救險車等之警號時，不論來自何方，均「應」立即避讓，…的「應」字精神去面對本案。

（作者現任保一大隊長）