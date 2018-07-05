自由廣場》《金恒煒專欄》侯友宜的鐵布衫

「當初為何提拔侯友宜為警政署長？」時代力量主席黃國昌質疑蘇貞昌，不能說「是手下就好人，作對就壞人」。蘇貞昌接受記者做出回應，承認「侯是好署長，但不一定是適當的市長」。侯友宜出任行政院長蘇貞昌的警政署長，這個事實可不可能被挪用為他的金鐘罩、鐵布衫？文大宿舍案遭北市都發局判定違法之後，侯友宜頓從號稱的鐵漢落實為包租大戶；已沒口水可噴了，除了拿「明明不是這樣解釋，變成扭曲解釋」以解圍外，別無說詞，只能用民進黨反將民進黨：「若對手指稱貪污犯，那還會提拔我當署長？」「貪污犯」云云，不知出處何在？「若」字是假設辭，是他自問自答，不過藉此提問來反戈一擊，不但攻敵之必備，還能矯飾一己破產的人格。

「提拔當署長」果有證據力？說笑了。警察屬公務人員，警政署長是事務官，非政務官；警政署長既非政務官，閣揆如之何替他背書？民進黨打破中國國民黨五十多年的政權壟斷而執政，但公務人員幾乎全是國民黨積留下來的，老實說沒什麼可選擇，僅能在黨國的池塘裡摸魚摸蝦；侯友宜的任用必須放在這個脈絡來看，才能獲得確解。所以侯友宜之「為何提拔」？當不了他的擋箭牌。

退一萬步說，即使政務官罷，比如前總統李登輝破格拔用軍頭郝柏村為行政院長，兩人從「肝膽相照」演變為「肝膽俱裂」；李登輝做不了郝軍頭的信任保證。同樣，前總統陳水扁任用也是軍旅出身的唐飛為閣揆，也幾乎鬧到凶終隙末的結果，陳水扁做不了唐飛的信任保證。李登輝不能做郝柏村的保證書，陳水扁不能做唐飛的保證書，蘇貞昌豈能當侯友宜的保證書？

台北市開了鍘，侯陣營計將安出？老Ｋ市議員王鴻薇說柯文哲借刀殺人，用抹黑手段把學生當犧牲品。馬英九跟班羅智成更栽贓侯陣營說，這是柯Ｐ的投名狀。問題是，宣佈侯友宜違法，出自台北市政府，與民進黨毫無關涉；台北市是無黨籍的柯文哲當家，而且柯文哲與民進黨候選人姚文智爭市長寶座，與民進黨間有緊張關係，柯文哲哪有理由打擊侯友宜為蘇貞昌張目？何況民進黨決定不與柯文哲合作時，親柯人士還鐵齒威脅說，柯Ｐ本來可以跨河救蘇貞昌，現在綠白分道揚鑣，蘇沒救了。柯文哲要看蘇貞昌倒，如何可能為蘇鬥侯？

侯陣營如此急不擇言，只代表一件事：侯友宜沒有武器了；什麼娘家啦、太太啦、女兒啦等等等等，不過是「鐵漢」的障眼法。現在真相了了，只剩拉蘇貞昌、柯文哲當稻草人亂打一氣之一途。但有用嗎？

侯友宜早就設計以「解約」來斷尾求生，無效啦。包租之家的扒糞不但會扒下去，本來用來制敵的學生住宿權，反而可能成為侯友宜的未爆彈。看倌們繼續看下去。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）