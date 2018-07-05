自由廣場》中國五毛攻台練兵

◎ 陳冠甫

近來頻傳香蕉、鳳梨，甚至即將到產季的火龍果產量過剩、價格崩盤的消息，網路也出現傾倒香蕉或水淹鳳梨的照片，追究圖片來源多來自中國或移花接木。可議的是，散播價格崩盤的假新聞會干擾消費者的購買決策，甚至誤以為買貴。這類假新聞不只「嘴賤傷農」，破壞交易秩序、傷害農民收入，也凸顯網路謠言氾濫，有人想藉此打擊政府威信。

對於「假新聞」，行政院數位政委唐鳳曾說應修正為「不實訊息」(https://www.gvm.com.tw/article.html?id=44451)，可以說假新聞沒有完整定義，重點是「明知訊息不實」仍傳播分享。特別是網路內容很多是「腦補」只用經驗臆測，ＰＴＴ很多爆卦都缺乏論理判斷，鄉民卻很容易當真，記者也愛引用當新聞。抓住這點，就有網軍操作假新聞的空間。另外，公布「假民調」也是新興的政治假新聞之一，尤其透過中資背景的媒體，發送懸殊民調資訊，操作「棄保」或「逆轉」。

網路傳播快速，單靠傳統媒體已經無法有效更正、回應這些別有居心的不實訊息，於是假新聞可以快速形塑社會對某事件的先入印象，進而以假新聞炒作不實評論，達到操作者打擊對手的目的。成本很低，殺傷力很大，可以是商業行銷工具，更可以是選舉時火力超強的武器，看看二○一四年柯文哲是如何用「網路義勇軍」打擊連勝文就知道。二○一八年這批「網軍」又捲土重來。

美國總統大選期間，俄羅斯製造了八萬則假新聞，觸及近三分之一美國人口，達到翻轉選情的效果。合理推測，中國必然會循俄國「五毛」模式操弄台灣選情，讓其代理人勝選。先在今年地方選舉「練兵」，再據以調整、精進，二○二○年總統大選時「火力全開」。可怕的是，錯誤資訊帶來錯誤的決定，民主選擇又具有不可逆轉性，不可能重新選舉。因此這極可能是台灣民主史上最嚴峻的一次考驗！

問題是，面對假新聞，政府若干預事實查核，很有可能被指責威脅言論自由，但政府也不可放任假新聞持續氾濫，應嚴肅看待、討論，是否能設法課責網路平台，讓平台負起社會責任。

不只政治面，假新聞氾濫也會讓公民「失去信任」，間接侵蝕民主本質。因此，在對抗假新聞上「每個公民都有責任」。如何處理假新聞肆虐，考驗大眾的媒體識讀能力，或許我們可以從「不分享」來路不明的新聞開始，為乾淨社會盡力。

（作者為國立臺北大學法律研究所研究生）