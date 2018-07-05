自由廣場》血腥獨家的陰暗力量

◎ 張勳慶

近期內連續發生重大刑案，還有小燈泡兇手王景玉，二審還是無期徒刑而非改判死刑，法院高層對記者說明時，又面露不長眼又搞不清狀況的笑容，此時ETtoday用自稱的獨家報導，指稱法務部長邱太三受召入府，最快將在十一月前執行槍決，並稱若不再槍斃在監死囚，無法挽救蔡政府低民調。總統府快速回應說絕無此事，並要求該媒體立即更正。

總統府會如此快速說明，很明顯察覺到此一報導的殺傷力，那就是在當下方才通過軍公教年改，引發特定族群不滿和媒體連篇報導，外加一些名嘴和記者不斷透過媒體，各懷政治動機與企圖下，要求蔡政府用舔人血饅頭去血祭，然後拉抬民調又能有助年底執政黨選情。府方自知這個目前是否執行死囚槍決，早就扭曲成了政治算計，又事關國家對外人權形象，於是乎任其野火燒不盡，還不如當下冷水潑下去。

面對血腥暴力又起，一命還一命的古老私刑觀念，便集體發酵，假若連政府或全民選出來的總統，也受到壓力被牽著鼻子走，那這不就是集體抓狂狀態？把在監死囚全斃了，甚至開放電視現場轉播，就能萬世太平、黑道瓦解嗎？

不能用理性面對血腥，只會讓大家成了嗜血鯊魚，又永遠被人性陰暗力量操控，這才是人類社會長存的無知。

（作者任職文化機構，新北市民）

蔡政府最大對手：假消息

◎ 黃惟冰

有網路媒體引述「知情人士」指出，在殺害女童兇嫌王景玉「逃過」死刑後，引起廣大民怨，為了穩定大眾情緒，同時搶救年底選情，蔡英文總統曾召見法務部長邱太三討論是否應該在下半年執行死刑。然而，不論是總統府，還是法務部，都立即發出澄清，表示絕無此事。總統府更要求該網路媒體，應儘速撤除此則不敢具名的杜撰訊息。

事實上，這還只是千百則不實訊息的其中一條。從變造的圖片、剪接的影片、空穴來風的消息，再到完全悖離事實的陳述與數字，種種的不實訊息，早已攻佔了許多人的臉書版面，或是LINE群組的討論串，而最主要的受攻擊對象，就是蔡政府的執政團隊，以及民進黨年底各縣市的候選人。

舉例來說，民進黨台北市長候選人姚文智，曾先後在四月二十二日舉行遊行、六月二十三日舉辦造勢晚會。然而，這兩場活動結束後，在網路上與部分媒體的報導中，卻大量出現宣稱只有千餘人現身，場面相當冷清的訊息，藉此諷刺民進黨在台北市的支持基礎嚴重流失。但任何有全程參與，或是看過完整影像紀錄的人，都可以一目瞭然，現場就算沒有萬頭攢動，也絕對是遠遠超出所謂千人的規模。

此外，包括新北市與台中市，一路以來也都有許多「民調」，不斷營造蘇貞昌與林佳龍支持度落後對手的氛圍，試圖打擊民進黨的士氣，同時形塑「西瓜效應」，進而影響部分中間選民的投票傾向。此外，就連空氣品質與農產品價格，這些可以具體量化，而且相關統計數據都屬公開可得的資訊，也被有心人士刻意曲解，甚或變造，用於攻擊蔡政府的執政績效。

總結而言，年底選戰蔡政府最大的對手，其實不是國民黨，也不是柯文哲，而是那些為抹黑他人，而出現的不實訊息，以及幕後的藏鏡人們。

（作者曾任職智庫研究員，高雄市民）