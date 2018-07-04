社論》北京對台政策作繭自縛

香港的「兩制」已經失敗，但北京似乎仍在遮掩「一國」的勝利。國台辦發言人稱：香港回歸二十一年來，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針得到切實貫徹落實云云。國台辦發言人還稱：「一國兩制」在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣的現實情況，充分吸收兩岸各界的意見和建議，是能充分照顧到台灣同胞利益的安排。中國是一黨專政的國家，因為被專政習慣了，所以認為有一點點寬大為懷就是不得了的皇恩浩蕩。其實，香港本來就比中國進步，市場經濟讓港人充分發揮所能尋求生活幸福。然而，一九九七年七月一日之後，東方之珠頂上多了一個黨，從此香港成了一個被北京遙控的中國邊疆。

香港的浮沉，台灣向來密切關注。英國統治時期，香港免於國共兩黨摧殘，不論是依法行政、社會自由、市場經濟，都優於台灣。不過，主權移交中國之後，整體情況大逆轉，台灣反而成為許多港人的移民歸宿。雙普選遙遙無期，卻來了全面管治，則讓所謂的「一國兩制」，失去了僅存的宣傳價值。今天，北京還在向台灣兜售這個過時產品，唯一可以想像的動機，無非是既然可以在香港橫柴入灶，為什麼不能讓台灣乖乖就範？北京的各種話術，無非是要唬弄台灣人民，它打算給台灣的「兩制」，遠比香港的「兩制」還要寬鬆，因此台灣人民要把握良機。尤其是，台灣經濟陷入困境，中國的崛起為「一國兩制」增添了現實的魅力。

老實說，這就是一黨專政的中國專政者無法體會的地方，台灣的民主、自由、人權、現代、開放、多元，早已遠遠超過了「兩制」的美麗承諾，後者怎麼有吸引力呢？習近平，可以透過一黨專政的神經系統，輕鬆當選總書記並廢除任期限制；但台灣要競選總統，必須面對極為嚴苛的檢驗，最後的決定者是二三五○萬的頭家，而不是指定的橡皮圖章。往下看，台灣的八百壯士，可以透過法律保障的集會遊行陳情抗議，表達自己捍衛既得利益的立場，雖然那是台灣主流社會的邊緣聲音。反觀中國江蘇省鎮江市的老兵抗議活動，遭到從中央到地方的強硬鎮壓。台灣，主權在民，權利獲得法律保障，陳情抗議結束便可以安全回家，何必稀罕對人身自由的最新科技全面追蹤？

北京對台灣，二○一六以後明顯轉為扶植經濟統派，以及軍事上的繞台擾台，這說明了北京對台政策的轉變。而這種轉變正好凸顯了，民主台灣與專制中國在政治統合上的背道而馳。台灣的民主化，既表現在脫離威權中國（蔣氏政權），也表現在抗拒專制中國（共黨專政），台灣人民的普遍意志是朝普世價值前進的。而中國，習近平隔代繼承了毛澤東遺緒，回到權力極度集中的封建主義。在如此的價值兩極對立下，國族價值的號召力何其蒼白？何況，「一國兩制」果真像宣傳講的那麼好，中國何不從「內地」開始實施，即使只有香港標準的「兩制」，讓一部分人先民主起來，再來對台灣大力推銷？

鄧小平提出「一國兩制」的構想，當時即使是強人蔣經國也悍然拒絕；而當時的中國處於改革開放初期，兩岸總體實力差距不如今日之大。如今，拜全球化之賜中國崛起正在追求強國夢，而台灣則成為一個主權在民的民主法治國家、亞洲民主退潮中的民主典範，「獨立現狀」則逐漸成為國際常識。可以說，「一國兩制」的兩岸、國際基礎都改變了，北京還想以這個老套，強加在台灣身上，恐怕只有自我催眠效果。不要說台灣，香港，馬的跑法，舞的跳法，也都荒腔走板了，北京還要兜售這一套沒有市場的玩意，其所暴露的不啻是北京對兩岸關係缺乏創新能力，而且，在新起的印太戰略下對台寧硬勿軟，於是作繭自縛且無法破繭而出。