自由廣場》治安好壞的心理統戰

◎ 林維基

近來不管是旅台外國人或來台各國觀光客所拍YouTube影片，跟數個不同國家公私機構調查，都對台灣治安相當肯定，普遍公認我國的安全！當然，我們的交通亂象跟偏高肇事傷亡率，同一批外國人也照樣批評！

而筆者在台認識的上百位外籍同事及友人，也都給了台灣治安超好，但交通上路超危險的兩極評價。若只是要安慰講好話跟給我們面子，外國人就不需在肯定治安的同時，卻又提到交通有多亂！

因此，包括我有的已旅台二十年以上外籍同事等各國人士在內，並未像統媒與酸民所說，認為台灣已淪為罪犯天堂、良民鬼島！

某些人在批評蔡英文綠營政府的司法體系，縱容隨意殺婦女幼兒分屍犯四處橫行、殺再多人法官也不會判死刑、再凶狠的歹徒也會因可教化而輕判縱放！卻不去怪那些，近年也照樣有性侵分屍案、隨意恐怖攻擊、校園槍擊不斷，但幾乎沒死刑的歐美等國！

這些人內心的祖國：中國，犯罪率跟交通失事率更高、罪犯更凶殘，但這些人往往視而不見，不會也不敢去罵習皇帝跟共黨統治無能！

所以，問題根本不是犯罪有多頻繁、判不判死刑！而是這些人根深柢固地反本土政權、為反對而反對！甚至不知不覺陷入中共統戰陰謀，配合特定媒體擴大渲染台灣治安敗壞假象，達到影響選情，跟動搖綠營中央地方統治正當性的目標！

敵人統戰伎倆越玩越細膩高級、越難以察覺，台灣人小心！

（作者為英語教師，高雄市民）