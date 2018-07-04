自由廣場》從香港看台灣砍老車

◎ 林鴻達

香港在二○一四年實施商業車使用年限的法規之後，貨車、巴士的年銷量比實施前增加最少四十％。引證台灣民眾狠批「空污法」是向汽車業者輸送利益，並非無理指控。

「空污法」修訂，表面看可以改善汽機車排放的空氣污染問題，但是「幹掉」十年以上老舊汽車和二行程機車就能成功嗎？不會衍生其他問題嗎？雖然「空污法」沒有明文規定滿十年的汽車必須報廢，但訂定的排放檢測標準要求猶如「不可能的任務」，形同劃上十年報廢的死線。相對日本和歐洲都沒有以法規或行政手段限定汽車使用年期，更不會採取像「空污法」的檢測要求，台灣的做法實在有點說不過去。

再者，一般而言汽車的設計使用期限長達十幾年以上，「空污法」的條件無疑造成浪費。而舊車報廢之後的處理，金屬、塑膠回收，還有廢油、廢水、電池重金屬衍生更多範疇、更複雜的環保問題，政府和立委們可有想過嗎？

至於二行程機車的廢氣問題，確實因為引擎設計的先天條件難以處理。但公共交通服務不足，尤其是台灣中南部和東部縣市，禁絕二行程機車教當地的老百姓如何過活？雖然政府提供換車補貼是方法之一，但政府隨之增加的財政負擔，最終由誰買單？

「空污法」引起的民怨問題並不只是金錢，政府該客觀地了解民情，認真地研究各種利弊，不要盲目地把持所想的「環保」理念強行實施。更不要無視電動車的電能來自發電廠而所產生的空污，以至核能安全風險，電池壽終後要處理更多的重金屬和廢水所衍生的環保問題，盲信電動車是改善空氣污染的妙藥。

（作者為香港時事評論員，曾為汽車銷售及維修業者）