自由廣場》該推的是「東奧正名」 不是「蔡習會」

◎ 顏利真

是得了「斯德哥爾摩症候群」嗎？蔡政府上任兩年多了，除了一貫的「維持現狀」外，最近又「積極地」推動「蔡習會」，讓人深覺蔡政府已嚴重地誤入歧途，且愈陷愈深。

遠的不談，上個月蔡總統接受法新社專訪(https://www.president.gov.tw/NEWS/23447)，呼籲國際社會要聯合起來「制約」中國的霸權擴張，結果馬上換來中國國台辦發言人馬曉光的反唇相譏：「挾洋自重，不自量力」。吃了這一記熱臉貼冷屁股的打臉後，蔡政府斟酌了半天，最後竟是文謅謅地回他：「恃強自負」—真是長他人志氣、滅自己威風。小英應該回他：「無藥可救」！「恃強自負」？哼，馬曉光會回你：「知道就好！」

這就是中國極權政權的本質！蔡政府難道忘了二○○三年，中國外交官沙祖康在世界衛生組織（ＷＨＯ）大會會後，眼歪嘴斜地撂下那句「誰理你們」，那副嘴臉嗎？

「誰理你們」、「不自量力」，這就是中國對台灣一貫的態度：蠻橫而霸道。在這種情況下，蔡政府竟然還要積極地推動「蔡習會」，這不是得了「斯德哥爾摩症候群」是什麼？推動「蔡習會」根本是浪費時間、搞錯方向。

蔡總統上任後，美、日兩國不斷拋出善意，不斷地做球給她，但，她卻不積極回應，實在教人心急與扼腕。從美國的「台灣旅行法」到眾議員羅拉巴克（Dana Rohrabacher）要求台美恢復正常外交關係這麼破天荒的提案，小英都一一漏接…。而日本首相安倍晉三也積極地拉攏台灣，其民間更是積極地推動台灣的「東奧正名」運動（https://ppt.cc/f7L0Ux），但對此蔡政府似乎都在閃躲，令人不解。

世界盃足球賽正如火如荼地展開，我們多希望也能有一個國家，可以讓我們吶喊、讓我們落淚、讓我們驕傲。

（作者為高中教師，台灣教師聯盟理事）