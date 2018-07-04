自由廣場》回應「阿扁的高度」

◎ 陳冷

閱讀貴報「阿扁的高度」投書後，心中感慨萬端。

我曾經是阿扁仔和被暱稱「虎姑婆」吳淑珍的粉絲，恐怕也是極少數的女性，擠進萬人空巷的中山球場，在眾多老阿伯親密的禮讓下坐著，聆聽黨外人士的演講，努力拍手，努力捐獻。肇因古早當年，講台語會遭掛牌「我說台語不是好學生」的惡罰，我的台語不輪轉到不忍卒聽，那群可愛的老阿伯認為我外省查某，更對我「寵愛」，每讓我不好意思。他們總說：「真歡喜你來和阮做夥！你真了不起！」

天可憐見，被老Ｋ迫害亡命美國十年返台後，一直是黨外頭號粉絲，當然更包括阿扁。儘管如此，我絕不苟同該文有關貪污的論點，縱使老Ｋ所有官員都貪污，乃至全世界許多官員都貪污，就能證明貪污正確合法嗎？此種邏輯順理成章嗎？

台灣人向來習慣於「賄賂」乃是不得已的行徑，對警察、稅吏，對大小官員行賄，才能換取「安全」，違法或有時並未違法，但是既然破財可以消災，何樂而不為？台灣人唾棄警察官員的污穢，卻沒想到其實這等同是「共犯」，「共犯結構」惡性循環之下，導致貪污更橫行、更嚴苛，結果受害的是更多老百姓。此種陋習一旦養成，時日一久不免「內化」，對「貪污」視為當然，這合理嗎？

再退一萬步不論阿扁是否「貪污」，但是別忘了他在二○○八年記者會上坦承「我曾經做了法律所不許可的事」，「敬向全國人民深深的道歉」(https://www.youtube.com/watch?v=DzIxPz6OHtQ)。這麼多年來，除了這個尚知恥的道歉以外，在台灣人多情多義的「溺愛」下，他越來越理直氣壯；台灣人越熱烈推崇擁戴，他越自以為是，大聲辯解清白無罪！這是知廉知恥嗎？

廉恥總有固定不變的原則，公義公正、是非分明才是所有具備良知的人，應該追求的理想目標。

倘若阿扁不能體認這種理想，仍然三不五時譁眾取寵，大放厥詞，好像「法網恢恢，疏而不漏」對他竟然是「禮讚」！那麼，對不起！我唾棄他，也唾棄不知是非、寵溺擁戴阿扁仔的人！

我明知此文會觸怒自由廣場不少讀者，但是文責自負，外子與我曾經在台灣拒絕老Ｋ行賄，在美國拒絕老共收買，以不忮不求、不愧不怍自許！有人要批判，衝我即可！

（作者為老作家新畫家，台北市民）