自由廣場》柯文哲與侯友宜諸「法」皆空

◎ 陳安

台北市七月二日開市政會議，討論文大「大群館」適法性問題，會後無結論，市長柯文哲與學生座談時說，當初（二十一年前）根本違反土地分區使用規定，所以那張使用執照發得「很奇怪」。他分析原因，「人民沒有習慣守法，政府也沒有要求人民守法，你不選舉沒事，一選舉就有問題。」現在要怎麼再往前追，「我也不知道。」

神奇的是，柯文哲第二天就找到了解套的方法，而且簡單得讓人傻眼。他說「大群館」確定違法，解決的辦法是，大房東（又昱）與二房東（文大）解約，自行出租給學生，就可以一切照舊，皆大歡喜。

柯文哲再次證明，法律是死的，是用來管老實人的，聰明的人懂得「活用」，就可以諸法皆空。以這個案例來說，實質完全不變，只要把「宿舍」改稱「集合住宅」，就可以從違法案變成合法。這樣說來，朱立倫改個名，是不是就可以競選第三任呢？

歸根究柢，此事還是得回歸當年為什麼能用五坪請到一張門牌？我用常民的常識判斷，尋常百姓如果也有這樣一塊地，要「點土成金」，大概是辦不到的，侯友宜有福氣，人脈又廣，每一關都有人在法律的模糊地帶「通融」一點，於是就搞成今天這副「奇怪」模樣了。

要在模糊地帶「通融」，當然只有專家才辦得到，所以新北市府副秘書長邱敬斌，才會不避耳目地跑去北市都發局，找舊同僚「研究」適法性的專業問題，同行的汪禮國，還是當年核發使用執照的承辦業務主管，這些公務員去關切非管業務，絕對不是出於急公好義。邱之怒摔文件，我一開始就認為，他不是飆媒體人，而是氣不過居然被老同事出賣了。

但是柯文哲不打算追究下去了，因為「保障學生權益」就是很好的人肉盾牌，誰再質疑，誰就沒有同理心，誰都冒犯不起學生。

至於侯友宜，還有一件事必須面對，在他長達三十八年的公務生涯中，很長一段時間符合財產申報的要件，文大先後已支付近億元租金，但他的財產申報卻看不出去向，現在要選市長，有必要向選民交代，再由選民自行判斷，他是否值得信賴付託。

侯友宜自稱是見過地獄的硬漢，選舉對他是一種很好的試煉，地獄歸來未必不能立地成佛。

「大群館」是面照妖鏡，照出政客原形，演示政治如何強姦法律。

（作者為資深新聞從業人員，台北市民）

柯Ｐ還「喬」了什麼？

◎ 蕭筱臻

柯文哲昨日受訪表示，文化大學「大群館」這個案子不會明顯違法，而是在法律邊緣，所以北市府的目標是想辦法把它「弄合法」，讓這棟宿舍在法令上的解釋可以過關、大家都講得過去就好。

身為首都市長，面對侯友宜這樣違規事證明確、冒用家人名義當人頭的避稅手法，柯文哲市長竟可以輕率地發言，認為只要想辦法「喬」到合法就好，不禁讓人懷疑柯市府裡面還有多少「違法被喬到合法」的案例呢？如果今天違法的不是侯友宜，而是民進黨政治人物或是市井小民，柯文哲還會如此幫他開脫嗎？

這也不禁讓我們想起柯文哲已經不再提起的「五大弊案」，是否也這樣被搓掉喬掉了呢？

（作者為平面設計師，基進黨台北黨部執行委員）