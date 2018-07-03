社論》監控全中國人民的「老大哥」

從精神病理的角度看，中國共產黨是一個佔有慾極強且偏執的專制政黨。對外，它以類似「恐怖情人」的方式對待台灣，強要我國與它共組一個中國。多年來，它文攻武嚇、國際打壓、統戰收買、滲透分化；既有陽謀，也使陰謀，死纏爛打，不吃掉台灣絕不罷休。對內，它高度獨裁專制，強力控制政治社會，國家主席任期無限，黨組織公然進入企業，打壓異議人士不手軟，關押諾貝爾和平獎得主劉曉波至死。更讓世人瞠目結舌的是，它正積極透過最新科技，以建立社會信用體系為名，打造全面監控中國人民的機制，企圖實施英國作家歐威爾六十多年前在名著「一九八四」的預言：老大哥正隨時監看著你。

中國當局全力建構的這一全面監控、物化人民的體系，按照計畫，要兩年後的二○二○年實施，但實務上已因先行「試點」，而成為現在進行式。根據報導，截至今年四月底，依這一制度而被法院認定為「嚴重失信」、限制購買機票的民眾都已超過一千萬人次，企業因違法失信、經營異常而遭吊銷經營，列入招投標、政府採購的黑名單者也在「信用中國」網站供公眾查詢。

這種「歐威爾式」的社會監控，極權手段因與科技結合而令人民生畏，也激起社會反感。在典型的街頭「智慧公安」案例中，有人穿越馬路，突遭警察指為違規，要查驗身分證件，當事人不從，警察當場拿出手機拍照，幾秒後查出姓名及身分證字號，並印出人臉辨識訊息，旋即開出罰單。中國作家王力雄在政治小說「大典」描述另一場景：國安部門於市售每一隻鞋子加上特殊材質，在人民不知情的狀況下，把當事人的一舉一動回報控制中心，構成數據紀錄，隨時可供調閱追查，監控全民動態。

不論「智慧公安」或「大典」的鞋子數據蒐集整合，都是中國利用人工智能（AI）等手段，蒐集眾多個人數據，彙整用以監控人民的最新伎倆。在物聯網（IoT）時代，嵌入數據蒐集功能的家用品為資訊管控開拓了新領域，以機器學習加上大數據，中國因其漠視公民權利及個人隱私，在臉部辨識、聲紋識別、人群流動研判預測等技術運用尤其發達。從而，除了實施有年的網路長城、金盾工程等網路阻隔及監控機制之外，社會信用體系堪稱把全民納入老大哥監控的最新科技綜合版。

按中國當局規劃，每人有信用代碼，從行政、商務、社會和司法四方面，為人民、組織打分數，衡量信用得分，甚至量化人民的政治傾向，把「嚴重失信」者列入黑名單，由政府機關實行「聯合懲戒」。一般人不守交通規矩、違反公共道德、兒女未定期探望父母、出言批評政府時政，都會列入「失信」行為而扣分。信用分數或評等攸關個人網路使用、乘車買票、職業升遷、置產、子女就學等自由權利，有連坐的效應。由於中國的專制屬性，異議人士、少數民族、特定人群最可能因此遭到打壓。同時，這套體系也適用於企業；信用評等低下者，投資經營投標都受限制，貸款成本、適用稅率也相對不利。

歐威爾式的老大哥利用最新科技，正在中國恣意橫行。「新科技獨裁」、「網路種姓制度」、「數位列寧主義」的批評紛紛出現，但中國當局不僅無視外界批評，還向白俄羅斯、柬埔寨、厄瓜多等國家輸出，為威權政府提供掌控人民的利器，一如毛澤東早年向亞非地區輸出革命。中國近年亟欲取代美國，自稱經貿自由開放的世界領導者，但說一套做一套，被美歐先進國家拆穿；反而是輸出監控人民的最新科技應用，的確獨步全球。

中國的專制獨裁本質不變，且因運用新科技而變本加厲。台灣有人主張被它統一，淪為它的一部分，這與常識及常理脫離太遠，當然不被常民所接受，如此主張的政客、政黨不啻自絕於台灣人民。儘管如此，中國仍千方百計對付台灣。一如專家所警告，在所謂「惠台三十一項措施」中，有「兩岸徵信合作」，企圖把徵信資料融入社會信用體系，台灣人民淪為中國監控對象；面對老大哥式監控黑手伸向我國的行徑，主管機關自應嚴予拒絕。

李登輝前總統最近在演說中告訴中國，台灣不是中國的敵人，中國最大的敵人，是真民主、真自由。這一番話，說出台灣人民普遍的心聲！