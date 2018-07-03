自由廣場》有位復興崗的學長說…

◎ 陳啟濃

明道大學前校長陳世雄，對於退休金從十萬減到七、八萬，他說退休金夠用就好，還感謝國家栽培。這樣的為年輕世代生計著想，非常讓人感動。

然而對於大多數的公職退休人員，一定會對陳世雄大肆攻擊，說他沽名釣譽，甚至還會說自己不想領，就不要拖別人下水等等。陳校長說這些話，一定知道會受到同樣退休族群的厭惡與攻擊，可見需要有多大的勇氣。

曾經有位復興崗的學長，跟我分享心情，他說對於年金改革政策很認同，但卻又不敢太招搖，甚至要隱藏自己的想法。他坦承自己缺乏勇氣，不敢仗義執言。

筆者身為軍公教一份子，對於退休金改革，能理解政府並非要趕盡殺絕，是想要讓大家的退休金能永續，而且確保國家的經濟穩健成長。這真的不是世界末日，更不會所謂「晚景淒涼」，而只是沒法享受「奢華」的生活而已。

筆者認識許多工人階級的家長，夫婦兩人薪水加起來，也不一定有七、八萬，有的還上有年邁雙親，下有幼小子女，負擔著全家生計，日子還是要省吃儉用地刻苦生活。

對於退休人員來說，即使從七、八萬減到剩下五、六萬，倘使子女都已成年，這些錢都成了自己的零用錢。退休金本來的意義，就在於養老安家，不是要用來照顧成年子女，甚至出國度假等奢侈的享受。

（作者曾為政戰預官，現任南投水里國中校長）