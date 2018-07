自由廣場》（北社評論）台美關係的發展與TIA的設立

◎ 潘威佑

隨著經濟急遽發展,中國的軍事力量和成為世界霸權的野心也快速成長,「一帶一路」即是其重要戰略之一。台灣,更被中國視為發展霸權最重要的一個關鍵點。因此,這幾年來對台灣國際空間打壓與軍事恫嚇有增無減,台灣國際地位和國家安全受到的威脅也與日俱增。

相對的,美國基於其本身的國家利益,提出「印太戰略」因應中國野心擴張,及「對台六項保證」、「台灣旅行法」、「國防授權法」等等加強美台關係的法案相繼出現。最近更有美國眾議員羅拉巴克(Dana Rohrabacher)提案,要求台美恢復正常外交關係。

台美應建立正式國家邦誼的呼籲其來有自。二○一六年,現任白宮國安顧問波頓即建議美國政府階段性地與台灣建立正式外交關係。今年六月,AIT新館落成,以其規模和人員配備來看,台美關係出現相當大幅度的提升。我們更不可忘記美國總統川普甫當選就在電話中稱呼我們現在的總統蔡英文為「台灣總統」,之後陸續任命友台人士擔任要職,也簽署台灣旅行法等法規,用實際行動表明美國要加強台美關係、提升台灣地位的戰略。

但是,我們的「本土政府」在這國際戰略大變動中,卻依然「維持現狀」,缺乏實際提升台灣國際地位的對策。或許「高層」另有微妙因素無法動作,但以目前台灣駐美官方單位「美國台北經濟文化代表處」(Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States, TECRO)名稱而言,至少可依據對等原則,改稱為「台灣在美協會」(Taiwan Institute in America, TIA),和「美國在台協會」(American Institute In Taiwan, AIT)相對應,一如台灣日本關係協會!

四百年來,現在可說是台灣要建立自己國家的最後、也是最好的時機。我們期待「完全執政」的民進黨政府用積極的態度與精神,在這瞬息萬變、但對台灣成為一個正常國家有利的國際趨勢中,不僅在國際上和台灣的盟友們攜手共進,在內政上也快速展開國家正常化準備工作,在時機到來的剎那,得以鯉躍龍門,完成國人殷切期待的建國目標!

(作者現任台灣北社秘書長)