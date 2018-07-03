自由廣場》「窮台」政策架空台灣鴻海？

◎ 李明良

鴻海今年有兩項重大訊息：一是五月宣布減資二十％；二是旗下「富士康互聯網公司FII」六月八日在中國上海A股掛牌，這對鴻海股價是利多？利空？投資人應各有解讀。

但筆者以個人投資經驗卻難理解：當前鴻海集團仍不斷投資擴大版圖，何以突然減資二十％？為什麼中國獨厚鴻海，審批時間僅三十六天？而一般公司卻少則一年，甚至兩年以上？

可是當子公司「FII」六月八日風光在上海掛牌當天飆漲四十四％時，台灣母公司鴻海卻獨垂淚，反跌二．九元收八十八．三元，且自FII在上海掛牌以來到六月底的收盤價八十三．二元，這短短十五個交易日，鴻海股價就摔掉八．八％。一位九十歲阿伯在股東會當面向郭董訴苦，他買上千張鴻海股票，半年已虧四千萬元；若再將時間拉到去年封關日的鴻海股價九十五．二元，則跌了十二元、十二．六％；同期間大盤漲一．八％、台積電跌二．二％、大立光漲十一．七％，這三大蘋概股，鴻海跌得深，顯然FII到中國掛牌，台灣的鴻海股東並沒沾到好處！

今年股東會，郭董表示鴻海正轉型，他五年內不談退休，承諾股價二○○元不變。其實郭董在去年股東會就已表示，鴻海股價不到二○○元不退休，但外資似不領情，去年封關日外資還持股鴻海四十九．二六％，今年六月底已減至四十四．二三％，鴻海股本一七三二億元，這半年就減少持股八十七萬張，平均一個月減少十四．五萬張，外資持股鴻海如此賣法，這透露了什麼訊息？

台灣媒體就報導，鴻海把國內十二家子公司的工業4.0、機器人、雲端大數據切割出去在中國成為FII掛牌，那台灣的鴻海還剩什麼？日本《經濟新聞》也指出，鴻海申請上市短短一個月後就走到審批這一步，這稱得上罕見的優待，分析就認為，是在拉攏知名企業讓台灣經濟陷入空洞化。那鴻海減資、包裝FII到上海掛牌，是否應了中國要讓台灣企業連根拔起的「窮台」政策，在架空台灣的鴻海？

郭董說鴻海股價不到二○○元不退休，六月底收盤價八十三．二元，還有一四○％的報酬率，縱使十年達標，年報酬十四％，算高的，就看股民買不買單！

（作者為民營企業退職勞工，台北市民）