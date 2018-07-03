自由廣場》百億反毒不彰 問題在法官

◎ 蔡百銓

司法改革是一切改革的大前提。司法是正義的最後一道防線，這道防線崩潰，不要奢望任何改革能夠成功，反毒即是佳例。

今年七月一日蔡英文總統出席「反毒有功人士及團體暨績優毒品危害防制中心頒獎典禮」，表示未來四年將投入一百億元反毒，嚴詞警告歹徒不要懷疑政府決心。

猶憶去年五月十二日，前行政院長林全也曾以同樣修辭與同樣價碼，宣示同樣反毒決心。林全親自召開記者會，聽取法務部與教育部、衛福部「毒品防制策略報告」，裁示每年增加反毒經費二十五億元，四年達一百億元規模。

然而光陰似箭，歲月如梭，忽忽已過一年多歲月。顯然反毒成效不彰，蔡總統才會發雷霆之怒。然而這究竟是因為經費未撥足、開會次數不夠多？還是因為法院喪失把持正義的最後防線之功能？

反毒陣秘書長夏雨田最近撰文感嘆「警察拚命抓毒，法官輕鬆放毒」。他指出數個案例如下：桃園機場運毒四公斤安非他命的毒犯，桃園地院法官卻判緩刑，而印尼運毒四公克則是判死刑。港女運毒上億古柯鹼在桃園機場被逮，桃園地院最後還是判無罪，理由是法官認為她不知情。還有將七八二公斤毒品變成四一九公克來判決的。

另一方面，今年四月蔡英文總統興致沖沖表示，「今年八月將公布國家反貪腐報告，邀請專家學者參與審查，讓世界看到台灣落實廉能政府的執行力！」然而法院「有錢判生，無錢判死」未改，反貪腐會不會也是一則笑話？

（作者為作家，著有《南島民族與國家：台灣篇．太平洋篇》等）