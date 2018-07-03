自由廣場》會PO這種照片 不是白癡就是笨蛋

◎ 鄧鴻源

日前網路流傳兩張對比照片，一張是去年蔡英文出席三軍聯合畢業典禮時，坐在防彈車裡，周邊警衛重重跟著跑的畫面；另一張是蔣經國無論走到哪裡，總是輕車簡從，不用圍籬，也不用蛇籠拒馬，更不用千萬防彈車隊，也不必千名警力圍著跑。

會貼這種照片的人不是白癡，就是笨蛋！因為他不知當年戒嚴時期，白天誰敢對小蔣不敬，晚上就可能無故消失，看不到隔天的太陽，如同三十七年前台大校友陳文成一樣，被約談後第三天，莫名其妙慘死在台大校園一樣。

當年卡內基美隆大學校長塞爾特（Richard Cyert）曾派統計系主任狄格魯教授（Morris DeGroot）陪同美國著名退休法醫魏契（Cyril Wecht）來台「驗屍」，確認：「陳文成是他殺下的犧牲者，他的死亡是在無意識的情況下，被人由防火梯上拋下致死。」

他姊姊陳寶月去探視陳文成屍體時形容：「他兩隻手腕有被緊綁的痕跡，雙手和頸部都是刺洞，皮帶繫在胸前，大腿瘀青，背部有二十幾公分的裂痕，眼睛睜得大大的……」，可見他死前曾經遭受警總人員十分非人道刑求。當年的警總就是國民黨專門用來對付國內外異議人士的「東廠」。在這種情況下，有誰敢對小蔣不敬？小蔣尚且如此，老蔣更不用說。

人在福中應知福，不要傻傻的以為以前戒嚴時期多好，兩蔣多「英明」與「慈祥」。事實上是我們的歷史教育不及格，只因國民黨不讓我們知道真相。

（作者為台大物理博士，現任大學教授）