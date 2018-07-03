自由廣場》台中空品 莊秉潔教授說了實話

◎ 黃惟冰

中興大學莊秉潔教授七月二日在臉書公布統計數據，指出台中市今年一到六月，空氣品質「紫爆」的天數，只有十天，比去年少了七天。其次，若與前幾年的數字相比，下降幅度更是驚人。

根據莊教授的數據，台中市在二○一一至二○一四年間的一至六月，每年平均會出現近五十五天的「紫爆」。相較之下，二○一五至二○一八年間的同期，平均只有約二十二天的「紫爆」。

閱讀莊教授文章之後，市民當可確認台中市的空污問題雖然仍有一定程度的改善空間，但絕不如國民黨或盧秀燕所說的，民進黨執政之後才變得越來越糟。而如果用「紫爆」的天數來衡量，那麼台中市在國民黨胡志強主政期間的空氣品質之差，比起民進黨林佳龍任內足足嚴重兩倍有餘。

然而，令人感到相當遺憾的是，明明相關的統計資訊都屬公開可得，事實勝於雄辯，但，國民黨與盧秀燕為了打擊林佳龍的選情，進而影響民進黨執政的正當性與支持度，不願就事論事，寧願誇大渲染，反倒讓公共政策的討論，淹沒在政治口水之中，絕非市民之福。

總結而言，空污不會區分藍綠，提升空氣品質也必定人人得利。只是，任何有意義的討論，都必須以客觀事實為前提，才不會模糊焦點。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

空污法修法的最大敗筆

◎ 錢建文

本人大力支持管制移動式污染源，但絕對反對減少的污染減量可折抵給固定式污染源。

柴油與燃燒不完全的汽油，都是世衛組織認定的一級致癌物。二十一世紀的台灣居然還能時常在路上聞到一期到三期柴油排放標準的大貨車經過後所留下來的惡臭，也還能准許污染量是四行程數十倍的二行程機車合法上路，真是國家的恥辱。東京交通繁忙，街道常常塞滿了動彈不得的汽車，空氣卻比台灣好很多，原因之一，就是移動式污染源的管制標準很高。

但是移動式污染源的減量，可以折抵轉移到工業的污染，就非常不合理了。第一，要改善高屏地區的空氣品質，兩部分的污染源都必須同時大幅減量，直到符合標準之後，才有折抵的空間。第二，兩者的污染內容不同，固定污染源可能有一級致癌物重金屬與戴奧辛，移動式污染源沒有。第三，當更有競爭力的新工業因為不合時宜的褐色企業佔據了污染總量而無法設立，卻要他們購買三倍的移動污染量，並不公平。

此次空污法修法的最大敗筆，就是固定污染源管制不足，沒有立法強制褐色企業轉型，立法要求賺大錢的六輕使用天然氣，也沒有立即禁止中鋼使用濕式煉焦爐。輕縱大煙囪之餘，居然還能把小市民的努力折抵給大財團，這如何會不造成民怨？

（作者為彰化醫療界聯盟理事長）