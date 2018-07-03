鏗鏘集》政治改革，文化運動

台灣的政治改革運動，民進黨被賦予主要的擔當者的角色。相對於中國國民黨的黨國威權長期專制戒嚴獨裁，以美麗島事件為分水嶺，從黨外到民進黨，民主化在二○○○年政黨輪替後，似乎開展了台灣國家重建和社會改造的契機。

李登輝的寧靜革命，奠定了某種基礎，但未必堅實；陳水扁輪替執政，並未真正成功，原因都在時間並不足夠。不只陳水扁身陷囹圄，連帶的是二○○八年政黨再由中國國民黨馬英九復辟，以中華民國為名的台灣，各自表述，時而台灣，時而中國。認同的困擾和混淆成為迷惘和迷障，國家困境至今仍未完全解決。

蔣體制的殖民、黨國化，不只以軍事戒嚴獨裁，教育、大眾傳播、文學藝術形成的廣泛文化洗禮和控制，在民主化以後，並未清除清洗，即使民進黨執政，台灣也只是在肉體上貌似鬆綁，精神仍未解放。李登輝掌權的期間，本土文化稍稍獲得復甦的機會，但積弊之深並非一朝一夕下可以改善。

如果台灣社會的文化力，近現代進步性的文化力足夠豐厚堅強，追尋建構一個從虛構、殘餘，他者國家狀態的台灣國民意志與感情應該會從政黨輪替執政的新世紀開始，一路走向國家重建和社會改造的坦途。

但是，看看現在，民進黨再度執政，蔡英文接續陳水扁的總統之路，象徵改變中國國民黨殖民性的政治改革運動似乎並未確立穩定性政權。民進黨只有選舉運動，和文宣造勢，並沒有文化運動的社會效應，常常陷於內部權力傾軋，或因此讓人民感覺與中國國民黨也只在權力傾軋之中。

民進黨的執政之路並沒有從長期被蔣體制的教育、大眾傳播、文學藝術牢結脫困。台灣這個像是在追尋新國家的政治力仍受困於中國國民黨黨國體制的教育、大眾傳播，文學藝術的精神牢結。只想選舉，只想到爭奪權力位置，民進黨的內部傾軋和外部傾軋，徒然讓人民失去憧憬的視野。

日本是明治維新的文化運動才形成新社會，近代性和現代性不只是政治，政治也反映了文化運動的成果。看看人家的教育、大眾傳播和文學藝術。沒有近現代國民意識與文化生活志向，台灣仍受困在黨國體制遺留的情境，要真正形成新國家，台灣要有新文化的新社會運動，不能只依賴選舉達成的權力位置重新分配，要有心的覺醒以及國家靈魂的重新追尋。

（作者李敏勇，詩人）