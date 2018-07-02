自由廣場》護理 保全 奧客

◎ 王瑞宏

近日報載國內有一家醫院訂定護理人員服務準則，不只規定髮型及站姿，要求面對民眾須目光接觸和眼神柔和，就連拿個東西都要雙手遞物等，如此似乎造就病患及家屬忽略護理工作的專業性。

無獨有偶，筆者退休後首度服務的公寓大廈，公司主管要求基層保全要以客為尊。大家為搶生意搶客人縱容奧客，導致不少住戶像前述醫療產業病患家屬一樣予取予求，例如管委會委員仗著職務權勢，於領取掛號包裹時不簽名直接拿走；住戶經營網路購物，把保全當成自家員工，負責轉交所屬客戶貨品及收費；將管理室冷藏設備視為家用冰箱，帶蔬菜、水果或飲料前來保鮮；借用推車不歸還，須服務人員服務到家幫忙推回；違規停車請保全留意是否有拖吊人員取締，並要及時通知車主移車，以及遇有服務不滿意情事，則立即上傳至管委會群組投訴等，讓現場保全人員常常覺得沒有尊嚴，只要是住戶說的好像無法說「不」，縱使後續會有相關責任問題的不合理要求，也要全部吞下去，如此可能造成不少員工社區服務熱忱逐步消減，進而選擇離職。

人性本惡，奧客一定存在的，不管是哪一個國家或地區都一樣，重點是台灣的奧客似乎越來越多，好像越來越囂張，這是誰寵出來的？從前述醫療及保全產業服務現況推論，答案好像已非常明顯。在此懇請業者「別再寵出更多台灣奧客」，大家共同努力營造相互尊重的服務文化，讓台灣人更可愛，更值得尊敬！

（作者為保全人員，高雄市民）