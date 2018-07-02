自由廣場》回應「健康與空污的抵換機制」

◎ 陳鴻達

貴報刊登陳文卿先生「健康與空污的抵換機制？」投書，該文先誤解環保署移動源減量可抵換固定源排放的制度設計，最後提出的建議方案，又與環保署的方案類似。但文中若干對事實的混淆，恐有澄清之必要。

環保署對空污整治是採多管齊下策略，不管是對工廠的排放，或是機動車輛的排放，都有一套的輔導、補助與加嚴標準。抵換機制只是為達成實質的空污減量，給業者一個彈性措施。例如高屏地區工廠已經盡了努力之後，可出錢藉由補助高屏地區民眾汰換老舊車輛，以取得排放額度。

環保署對於汽機車空污的減量成果都會嚴格檢驗，若要拿來給工廠抵減，則車輛要減量三．三三公噸才能給工廠抵減一公噸。換句話說，實際減量比抵減的量多二．三三公噸，所以每次抵減，環境中的總污染量都會減少。

移動源減量成果可用於抵換固定源排放，並非台灣獨創，美國加州、德州都有此制度設計。其目的就是要提高汽機車減量的誘因，或是從外界取得更多的資源來減少汽機車的污染排放。這也是為什麼京都議定書也有此彈性機制，用以進行溫室氣體減量。

此外，台灣地狹人稠，工廠往往緊鄰著住宅區。也就是說固定源排放與移動源排放都是在同一個空品區裡，兩者對健康的影響同樣不容忽視，必須雙管齊下，才能有效治理空污。

（作者為環保署簡任秘書）