自由廣場》減核仍是法國的法定目標

◎ 郭維雄

六月二十六日讀者投書〈3400→52200 談風電穩定度〉提到，法國能源及環境部長「在去年十一月把前任『到二○二五年要將核能發電比率從目前的七十五％降到五十％』的目標推翻掉」，作者所接觸的相關資訊恐怕不盡詳實。

根據《世界報》、《費加洛》等大報在去年十一月的相關報導，于羅（Hulot）部長的意見是：法國很難按照原計畫，在二○二五年將核電比率降至五十％；他並非主張放棄此目標，但認為達標日期恐怕不得不延後五年或十年，詳細評估在二○一八年底才能完成，屆時才知道要關閉幾座反應爐。

法國電力公司仍未放棄核電，在今年五月二十三日公佈於「多年度能源政策公議網」的報告中，該公司在境內的核電計畫乃「以新代舊」—亦即一方面關閉老舊核電設施，一方面興建新世代反應爐。環保團體的批評可想而知，于羅也難掩自己的不滿，他在六月二十一日接受法國新聞電台訪問，在談及法國電力公司所處的困境時，公開指責核電部門「引導我們誤入歧途」。他繼而表示，再生能源才是未來的能源，而且在經濟上較為有利：因為核電成本不斷提高，再生能源越來越便宜。

再生能源發展在法國不只是未來遠景，它早已是現在進行式。六月二十日，法國總統在于羅的陪同下，遠赴不列塔尼亞海邊，親自宣布政府與業者達成協議，啟動第一批離岸風力發電興建計畫（總容量三百萬瓩）。

從二○一四年到從二○一七年，法國風力與太陽能發電比率持續增加，從四．三％提升至六．三％；核電比率則從七十七％降至七十二％以下。在長期高度依賴核能的法國，減核勢必是一條難行的漫長道路。不過，「核電比率降至五十％」畢竟是在二○一五年就已寫入「邁向綠色成長的能源轉型法」的明文規定，不可能任由一個部長專斷更動。何況，于羅直到最近仍一再公開說，這是大家都同意的目標。或許，法國國會未來會修法，將期限展延或另訂較有彈性的減核時間表。不論如何，目前仍無任何跡象告訴我們，法國的電力政策會走回頭路。

（作者譯有數本法文書籍，台北市民）