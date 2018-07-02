自由廣場》洪耀福爆料爆破民調

◎ 林清淵

國民黨新北市長參選人侯友宜夫婦租給文化大學大群館宿舍案，爭議持續延燒，但根據TVBS最新民調，侯的支持度不減反升。照理說，民調不降反升就應運作媒體繼續大炒特炒，可是，日前民進黨秘書長洪耀福爆料侯團隊一直到處拜託媒體，侯本人也打給媒體高層，希望不要繼續討論文大宿舍案。

二○一四年選舉時，TVBS針對新北市長選舉所做的民調，選前七個月時為朱立倫大勝游錫堃三十一％，選前不到一個月時朱仍領先游二十一個百分點，而且聯合報、旺旺中時也都先後做出差距極大的結果，但投票結果卻是朱立倫得票僅贏游錫堃不到二％。

民調初創於美國，具有美國的文化背景，民調主持者與受測者基本上都是本著誠實、公正的態度，不會假科學之名操弄。但現在民調卻變成操作選戰的工具，某些人利用大多數人的從眾心理，操弄民調之高低以影響還未決定投票意向的民眾，有的甚至拿民調當舞台，開記者會發表個人式的評論，忽視民調誠實與公正的內涵。

這些民調操弄的人以為選民很容易健忘，如今又食髓知味重來操弄，做出一個「侯支持度不降反升」的「有疑」，侯還透過LINE大肆轉發，文大宿舍住二特的集合住宅被當文教用地興築擁擠的大學宿舍，幾乎被硬拗成合法行為，難怪對手蘇貞昌都說「我看到的民調不是這樣的」。

（作者任職營建業，台中市民）