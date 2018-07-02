自由廣場》改革中研院院士選舉，建立開放的國家科學院

中研院院士馬上要進行新任院士的選舉，中研院院士深受台灣社會重視，常應政府或學術機構邀請擔任主管或顧問，並受委託審查重大的學術、政府、科技產業計畫，參與重大資源的分配。外界所不知道的是，中央研究院作為中華民國（台灣）的國家科學院，近年來院士的選任一直有重大的問題。

問題有兩個：第一個是院士身分認定的錯誤。目前的選任方式違背全世界國家科學院的作法，也違背中研院組織法的條文。先進國家的國家科學院，如美國、英國、法國國家科學院等，院士（member）都由本國學者出任。中研院組織法也規定：「中央研究院置院士若干人…，就全國學術界成績卓著人士選舉之。」可見中研院院士只能是本國學界人士。但是近年來院士們卻持續選出非本國人士擔任新院士，甚至包括多位1949年後在中華人民共和國出生、受教育，從來沒有中華民國（台灣）身分者，今年更有多位這樣背景的院士候選人。

第二個問題則是視野的狹窄。先進國家的國家科學院，也設置外籍院士或通訊院士（稱作foreign associate，或是corresponding fellow），選任全世界優秀的學者擔任。近年中研院雖然也在組織法裡增設了名譽院士，選舉外籍傑出學者擔任，但作法卻和其他國家（甚至包括中國）大異其趣。我們的院士們用超高的諾貝爾獎級的標準選舉（外籍）名譽院士，卻對無中華民國身分的「華裔」（特別是對岸出生）學者情有獨鍾，用普通的標準選舉他們擔任本國院士。國際上成就崇高的學者，遠較「華裔學者」這個群體大得多。台灣要選擇開放，應該選舉全球不同族群、國籍的傑出學者擔任外籍（榮譽）院士，不應封閉地限定在華裔才對！

我們對大多數院士的學術成就，都很尊重；我們也歡迎現有的無本國籍院士以及全球傑出學者，和台灣學術界緊密合作，協助台灣學術發展。只是目前院士的錯誤選舉方式，違背中研院作為國家科學院的定位，更不利於台灣學術對全球開放。不少中研院的院士和研究人員，以及國內學界的成員，早已認知到這兩個問題，有心改革，但是遭遇很大的力量阻撓。我們深覺這種違法的選舉不能繼續，既然院士無法自己改革，所以公開寫信呼籲輿論、國會、政府出面糾正，並將在近日發起國內外學者連署。

發起人（含中研院院士、研究人員、大學教授）：林明璋（院士）、陳良博（院士）、祝平一、祝平次、施純傑、馬徹、梁國淦、曹添旺、陳儀深、張谷銘、莊樹諄、黃銘崇、葉俊顯、廖宜方、劉璧榛（依姓名筆畫順序）

附註：

1.中研院第一屆院士於1948年在中國選出，所有院士都有中華民國國籍。後來選出的院士，如楊振寧、李政道、余英時等人，雖然從來沒有來過台灣定居或受教育，但是在1949年前於中國出生，曾擁有中華民國國籍，當選時也未曾放棄，符合中研院組織法的規定。

2.中共建國後，留在中國的人士，不再是中華民國國民，而是中華人民共和國（PRC）的公民。特別是在中共建國後才出生的人士，從來沒有拿過中華民國的護照。這樣背景的院士，2014年選出2位，2012年2位，2004年2位。即使這些學者已取得美國國籍，但仍沒有中華民國護照。另外至少從1990年代開始，選出的多位院士在香港出生受教育，少數幾位在東南亞、美國出生受教育。這些學者當選時是否有過中華民國護照，從公開資料難以斷定。

3.據了解，今年候選人中，工程組有1位PRC出生人士，生命組有2位，人文組也有2位。另外生命組有1位香港出生，人文組有1位（或是嚴格說來2位），人文組還有1位新加坡出生。而今年人文組院士候選人總共只有10位。

4.在先進國家，沒有本國的國籍，就只能擔任外籍院士。李遠哲教授當選美國國家科學院院士時，擁有美國籍。後來出任中央研究院院長時，放棄美國籍，美國國家科學院就把他的身分從院士（member）改成外籍院士（foreign associate）。類似的道理，今年工程組有一位中國出身的候選人，為了美國籍放棄中華人民共和國的國籍（中國並不容許雙重國籍），中國科學院就只能選他當外籍院士，而非本國院士。