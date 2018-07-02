自由共和國》余杰／習近平有幾顆牙？

余杰／旅美華裔人權作家

美國「華爾街日報」報導，習近平與包括高盛集團、普洛斯、凱悅酒店、大眾汽車及施耐德電氣等廿多位歐美跨國集團行政總裁會晤。習近平向與會人士表示：「西方有個說法，如果別人打你左臉，你要把右臉也伸過去。在我們的文化，我們會以牙還牙。」

真是無知者無畏。「以眼還眼，以牙還牙」不是中國的文化，而是來自舊約聖經「同態復仇」的觀念；而「不要與惡人作對，有人打你的右臉，把左臉也轉給他」，則是來自新約聖經的愛與寬恕的觀念。正因為前者無法建構人類的命運共同體，耶穌基督才教導人們按照後一原則來生活。中共的惡警在打壓家庭教會信仰自由的時候，就兇惡地打基督徒的耳光，一邊打一邊用這句話來為自己的暴行「正名」。

中國的文化中少有的可以跟普世價值接軌的部分是「己所不欲，勿施於人」。中國加入世貿組織之後，從來只是享有權利，卻不履行義務，自己可以將中國製造賣到全球，卻對別國產品進入中國設置重重障礙，究竟誰才是「貿易恐怖主義」呢？

即便是「以牙還牙」，也要先掂量一下自己有幾顆牙齒。習近平真以為自己是滿嘴獠牙的青面怪獸，殊不知中國早已是牙齒鬆動、外強中乾的大紅龍。中國對於川普決定對五百億美元中國產品課徵關稅後，採取等值反擊措施。川普提出兩千億美元中國產品清單，中方卻無法做到等值反擊——因為去年美國對華出口總額只有一二○○億美元。

習近平以為中國龐大的外匯儲備讓他糧草充足。經濟學家卻指出，如果貿易戰擴大，中國三．一一萬億的外匯儲備，需要拿出一．二萬億償還外債，拿出○．四七萬億供外企撤離，手裡只剩下一．四五萬億美元。然而麻煩在於，中國一直以來的印鈔機制，是以外匯儲備為基礎印出基礎人民幣。外匯儲備減少，必須相應回收基礎貨幣。一．六七萬億美元的開戰代價，意味著必須回收十．七七萬億人民幣的基礎貨幣。根據中國央行資產負債表的資料，中國的基礎貨幣為卅．四五萬億。換言之，基礎貨幣要萎縮足足三分之一，這必然帶來無法想像的巨大通縮和經濟蕭條。如果拒絕回收人民幣，強行維持人民幣的供應量，這本身就是無錨印鈔，貨幣信用不知道如何維持。打這場硬仗，習近平的牙齒真夠用嗎？

更何況，貿易戰不僅限於比誰的牙齒更多、更硬，它是全面戰，全身所有器官都要投入。美國聯邦眾議院外交委員會亞太小組主席約霍（Ted Yoho）在《外交學人》撰文指出，習近平是當今之世最大的人權侵害者和國際秩序的破壞者。對內，剝奪全球十八％人口的各項自由與權利、清除藏人與維吾爾人的文化傳承；對外，則在地球村扮演惡棍的角色，滿口彌天大謊。二○一五年，習近平在白宮說不會在南海軍事化，卻在爭端海域興建人工島礁。二○一七年，習近平在「世界經濟論壇」高唱中國是全球化與開放市場的冠軍，事實上中國是個封閉而且高度保護主義的市場。中國透過保護主義，強迫技術轉移，以及非法竊取等手段，大言不慚地想要成為技術大國。約霍的結論是：「習近平令人駭異的行徑，將使得中國被全世界視為異類，廿一世紀的中國史會是一個恥辱的歷史。」

習近平被打得滿地找牙的日子不遠了。