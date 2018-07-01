自由廣場》退休軍公教也是人生百態啊

◎ 魏安辰

軍公教人員退休年金改革方案將於七月一日上路。政府說年金不改，國家會破產。但對大半輩子兢兢業業、堅守工作崗位的父親而言（服務公職滿四十一年），卻是誠信原則問題。

爸爸還沒當兵入伍就考進鐵路局當駕駛員，那時候薪水加差旅費才九千多塊（本薪七千），而且又辛苦（當時還有蒸汽火車，爸爸說每天出門要負責剷煤，單位是算噸的，有時甚至達十多噸，體力負荷很大，幸好爸爸從小吃苦長大，換作是別人，我想恐怕早就放棄了），所以也沒有多少人肯做。時值台灣經濟快速起飛，大家都跑去經商做生意，一本萬利者大有人在。而「台灣錢淹腳目」時，爸爸每月的薪水不好啟齒，不敢也不能跟一般行業的人比。

公元二千年後，國家經濟發展面臨成長趨緩，很多親戚朋友反倒羨慕起爸爸，說他的工作穩定、鐵飯碗，將來又有不錯的退休金（在此聲明，爸爸雖具公務人員資格，但從未請領十八趴優惠存款）。但他們怎麼知道，當初爸爸微薄的薪水，扣掉給母親的孝親費、房貸，養育兒女的基本生活開銷，早已捉襟見肘。若不私下兼差，不足以撐起一個家，也因為長年累月地操勞，身體三不五時就亮起紅燈。

看到全國教育產業總工會日前公布一位退休老師的真實寫照，於我心有戚戚焉，也有點難過。因為這名單親媽媽獨力扶養兩個小孩，因兒子生病提前退休，每月須付房貸及保險費，原本退休金剛好能支應，如今卻須靠借貸來付孩子的學費。唯一我們比她幸運的是，現在爸爸退休金雖然被砍，但我們兄弟姊妹都已成家立業，可以養活自己，不會造成爸爸的負擔了。

（作者從事服務業）