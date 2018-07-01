自由廣場》農業保險基金不是錢坑

◎ 楊明憲

我國農業保險起步相對其他國家落後，攸關未來農業保險是否正式實施的關鍵是法源。農委會林聰賢主委年初曾信誓旦旦的希望今年底前通過「農業保險法」，日前農委會已將草案報送行政院，爭取列為立法院下會期優先法案。

基於去年農業保險法草案曾送至行政院被退回，現在捲土重來，需要大家更多的關注與支持。主要原因之一是擔心設置農業保險基金會不會變成另一個錢坑？

依保險原理而言，農業保險基金不是錢坑，有保費收入怎會是錢坑？但因初期投保率不高，萬一發生巨災將無能支應理賠，故為充實基金以強化理賠能力，並提高農民對於農業保險的信心，政府有必要藉由設置農業保險基金來宣示農業保險時代的來臨！但是請放心，初期充實基金這筆錢是由政府先以逐年編列預算方式墊付，隨著保險持續並擴大辦理，保費收入也逐年增加，等到保費收入累積至一定水準之後，原先政府墊付的錢即可歸墊返還國庫，所以政府的錢不會有去無回。

基金要多少才有承擔危險的能力？以台灣歷年的災損來看，最嚴重的是在二○一六年的三八三億元農業災損，包括產物損失三五五億元及設施損失二十八億元，近十年來每年平均災損為一四二億元。這僅是農業天然災害的損失，尚不含因為疫情或禽流感的撲殺損失（二○一五年即損失超過四十五億元），以及產銷失衡造成價格下跌的損失等。因此，我建議農業保險基金的規模要有五百億元的規模，才足讓保險制度可長可久的經營。

當年我國為因應加入ＷＴＯ後造成農業的衝擊，政府曾霸氣的設置一千億元「受進口損害救助基金」，另近來看到農村沒落的危機，也曾設置一千五百億元「農村再生基金」，但這兩類基金都不是循環基金，可能就是主計總處擔心的錢坑。

再講一次，農業保險基金的政府投入預算只是墊付，不會有去無回。目標是五百億元，但不需要一次到位，可視投保率及保費收入加倍墊付即可，所以也不會造成預算排擠的問題。

真的期待我國農業的脫胎換骨，在通過農業保險法、導入農業保險制度之後，配合農業政策改革，並建立農業所得安全網，我國將從此邁向現代化的農業經營。

（作者為逢甲大學教授、前台灣農村經濟學會理事長）