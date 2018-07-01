自由廣場》健康與空污的抵換機制？

◎ 陳文卿

友人傳來一個笑話，比喻可能患了老人痴呆症的徵候：要去銀行存錢時，櫃台前大排長龍，後面剛好有位妙齡女子問道︰是否要存錢？回答說是的。該女子提議，「我正好要領錢，不如你把錢直接給我，咱倆都省得排隊了。」想想有道理，就把原來要存的錢給她了。

空污法第九條修正條文中，關於空污抵減的辦法，似乎有點這個味道。郊區的工廠，若已採取了最佳可行控制技術及最低可達成排放率等措施後，若仍無任何方式可以取得排放量，將可藉由污染量抵換機制，來讓都會地區的汽機車改善，降低移動污染源，以達到整體空氣品質改善目標。

此修法的考量是，都會地區人口密集但工廠較少，而機動車輛所排出污染物之濃度貢獻及對人體健康影響，遠高於工廠產生的固定污染源。而工廠則大多設在人口密度較低的郊區。因此基於空氣污染總量管制的原則，可加強對都會區移動污染源的管制，鼓勵使用低污染運具，而因此達到空氣污染之減量。簡單的說就是讓工廠去購買「贖罪券」。

問題是，這對住在工廠附近的民眾公平嗎？工廠在我家附近排放空氣污染，被要求的法律責任，卻是去給其他地區改善汽機車污染，就好比將原來要存到我的帳戶的錢卻拿去給別人。不論是固定污染源與移動污染源，對空污改善同時都很重要，但一碼歸一碼，拿來二者抵換，卻似乎不大合理。因為除了工廠的員工，住在郊區的跟住在都會區的是不同的兩個人。

另一方面，這項修法首先實施的地區是高屏污染總量管制區，對高屏民眾而言，則無論住在都市或郊區都同樣受到懲罰。住都市的人首當其衝的是，老舊汽機車汰換要花一筆錢，而郊區民眾則必須持續忍受空污。

改善空污，必須拿出相關的配合措施，既然要優先在高屏污染總量管制區實施空污抵換措施，就應該編列經費補助該地區民眾老舊汽機車汰換，經費來源當然可向郊區工廠來收取。另一方面也不能讓郊區民眾持續忍受污染，總是要提供相關的救濟補償措施才公平。

（作者從事服務業）