自由廣場》死刑未廢 便應依法執行

◎ 吳一忠

最近連續多起凶殺案，短短半個月就發生三件分屍案，引起全民公憤。前年被無辜砍死的「小燈泡」父親，向法官強調應判兇嫌死刑，使得死刑問題又浮現。

目前有四十多位死刑犯定讞，法務部遲未執行，被害人家屬要求司法還他們一個公道。面對死刑和廢死，「人道」和「人權」孰輕孰重，一直是最大的爭執點。生命無可取代，死刑犯獨一無二，那被害人呢？贊成廢死者拿江國慶冤案當例證，卻不談十歲男童遭割喉，兇嫌落網後竟稱「殺一個人，不會被判死刑」，正是不執行死刑的後遺症。

雖然原諒死刑犯，有些感人肺腑的實例，但無法代表所有被害家屬的心境，不能要求他人都選擇饒恕。某些宗教認為原諒兇手化解仇恨，才能切斷無止境的輪迴，這是陳義頗高的作法，常人難以接受，尤其是身心痛楚的被害人和家屬。

全世界許多國家廢除死刑，改以終身監禁處分，個人認同這個世界潮流，唯目前台灣有百分之八十贊成死刑，必須全民達成共識，才能水到渠成。「小燈泡」一案，士林地院以兩人權公約為由判兇嫌無期徒刑，但大法官清楚解釋，公約並不具法律效力，士林地院實已違背公約精神及我國法律。

死刑犯的心裡感受，我們無法體會，或許無止境的等待死亡，那種不可預期的折磨，比上刑場更殘酷，安然接受法律制裁反而是種解脫。

就法律來說，法官在未制定新法之前，理應遵守法令，才能維繫司法的最後一道防線；若本身不守法，就是瀆職和藐視法律，執天平者帶頭違法，叫民眾如何相信司法？

基於維護人權與擔心誤判造成遺憾的原則，吾人同意逐漸廢除死刑，唯目前沒有不執行死刑的法源，沒有法治就沒有民主，死刑犯三審定讞，就請法務部依法執行吧！

（作者為南華大學宗教研究所碩士）