自由廣場》投資青年 投資台灣

◎ 楊德源

現在的台灣青年飽受低薪之苦，雖然許多公司獲利增加，甚至國家的經濟實際上也有進步，但他們卻一點也感受不到經濟成長的喜悅。以便利超商的職員為例，雖然偶爾會聽到超商搶案，其實工作環境危險性低，有三萬多的薪水也算是不錯的職位。

不過，上市的超商公司，因營利增加股價大漲，發放給股東的股利，超商職員能夠分享的不多，超商職員若選擇投資超商公司的股票，情況就不一樣。他們可以百分之百分享每日辛勤換來的利潤增加及股價上漲，而且會更努力工作；因為他們不再只是員工，同時是股東，也就是公司的所有人。

若想將表現非凡的股市榮景，和勞工的貢獻結合，需要一點金融創新。如果允許個人開設勞退帳戶，由雇主、政府及個人共同貢獻此一基金，由勞工自行選擇適當的投資標的，自負盈虧，一來可以避免過去經常發生的勞退基金代操弊端，二來勞工可以隨時看到自己的操作績效。

事實上，金融機構為了爭取龐大的個人勞退投資商機，也會設計各種商品來滿足需求，其中之一是設計一個能夠反映國家經濟表現的金融商品。如此一來，每一國民都有機會分享經濟成長的果實，更能激發大家奮鬥向上的力量，並緊密和國家的前景結合在一起。也許這是下一代引領期盼的金融革命及年金改革。

（作者為國立高雄科技大學金融系教授）