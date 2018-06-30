社論》不對等交流 台灣必須說不

外交部長吳釗燮日前接受日本產經新聞專訪，希望就安保領域上的問題與日本交換意見，進一步加強台日關係。但中國駐日大使卻向產經新聞提出抗議，稱台灣是中國的一部分，該報導主張台灣獨立，中國強烈反對。中國駐日大使館表示，產經新聞違反在北京設立中國總局時同意的，報導須符合一中原則與中日聯合聲明。干預日本的新聞自由，不知會有何後續動作，而一如施壓國際航空公司，必須將台灣矮化為中國台灣，凸顯了習近平大權在握之後，對台政策硬的更硬，甚至硬到國際政治、經貿、媒體。為免中國破壞國際秩序，川普政府開始採取強硬對策，以遏止歐威爾式的胡言亂語，看來只是剛好而已。

另外，最近中國東南衛視的一名記者申請駐台遭我方拒絕。這名記者曾駐台十年，今年二月花蓮強震，這名記者在救難時製造紛爭，先前該記者也曾有未經許可進入漢光演習採訪的紀錄。陸委會表示，我方堅持新聞自由，但也不歡迎製造兩岸衝突的記者，帶來不安與無謂衝突。事實上，中國媒體幾乎都是官方媒體，也可以說是一黨專政的宣傳工具，習近平更要求媒體要全部姓黨，來台採訪的中國記者會有什麼政治傾向，也就不難想像了。利用台灣的新聞自由，從事組織交辦的宣傳任務，就像利用台灣的言論自由，來台灣公然反獨促統的幹部一樣，台灣絕對不能讓他們如入無人之境，歡迎他們來統戰。現在，該名中國記者還可利用統媒對台灣政府嗆聲，新聞自由繼續被這樣濫用，前景堪憂。

中國崛起之後，四處展示銳實力，追求強國夢，促使地緣政治出現板塊移動。劉曉波事件說明，諾貝爾和平獎的標準，也必須看中國的臉色，何其諷刺。中國正在設定新的國際標準，挑戰既有的國際秩序，儼然成了一個大型的麻煩製造者。其實，在此之前，台灣已有飽受中國強行設定遊戲規則的經驗了。所謂的兩岸交流，一直存有為交流而交流的迷思，顯而易見的不對等卻常受忽視。專制中國對民主台灣，從一開始就是不對等結構，中國由上而下的效率、紀律，使用在擁有民主活力卻習於個人自由的台灣，台灣從政府到企業到個人幾乎都只能任由中國標準擺布。所謂的九二共識、一個中國，北京非要台灣政府吞下不可，否則兩岸交流便觸礁。從絕不允許在中國賺錢然後支持台獨，到在中國上市的公司必須成立黨組織，這是中國國家資本主義的政治標準。李明哲事件，則是為台灣個別公民展示中國標準，亦即，人到中國，絕不允許宣傳民主自由人權的普世價值，只能順從一黨專政以及習近平的領導核心。這種不對等的遊戲規則，台灣繼續陪他玩下去只有死路一條。

兩岸的新聞交流，也是不對等交流的一例。老實說，連紐約時報、路透、彭博等國際媒體，北京都可以用胡蘿蔔與大棒子讓他們就範了，台灣的媒體又如何面對威脅利誘？台灣媒體到中國採訪，必須仰賴台辦系統的安排，於是採訪報導只能呈現北京官方的觀點。如此這般，台灣媒體長期駐點中國，不啻淪為中國的宣傳工具，與其在台灣的第四權、滿足人民知的權利的角色大相逕庭。遑論有些統媒，自甘充當中國的傳聲筒，卻在台灣以毫無上限的新聞自由，配合北京打擊台灣的民選政府，簡直是濫用新聞自由到了極點。反觀，中國來台的駐點記者，可以充分享受台灣的新聞自由，以違背客觀事實的惡意報導，襲擾台灣的民主運作，配合北京施壓台灣，中國如此把媒體姓黨延伸到台灣，難道我們還要幼稚地將新聞自由奉送給姓黨記者為其一黨專政服務嗎？

隨著中國窮台、買台以經促政，且以商業利益挑戰國際標準，台灣對所謂兩岸交流也該深切檢討了。所謂的兩岸新聞交流，最明顯的後遺症便是，中國的姓黨媒體與台灣的姓統媒體，共同編織了一個兩岸關係的虛構，對台灣國家認同不斷進行洗腦，這種以交流為名的政治伏擊，不交流也罷。這不是重回戒嚴，而是維護民主秩序。