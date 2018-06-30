自由廣場》喜樂島何不在美國推公投案？

◎ 葉俊雄

「美國眾議員羅拉巴克六月二十日在眾議院提出一項決議案，呼籲美國政府與台灣恢復外交關係並揚棄一中政策，同時應積極支持台灣完全參與聯合國等國際組織。」這是一件令人振奮的事。

美國自尼克森、季辛吉開啟聯中制俄戰略，五十年來，美國基於國家利益，一味討好中國，以至於壯大中國。近年來，習近平更是富而驕，拋棄鄧小平的「韜光養晦」策略，展現銳實力（如南海諸島上建設軍事設施、一帶一路、駭客橫行偷取機密文件、不擇手段地漢化新疆西藏、及「中國製造2025」計畫），公然地顯露其稱霸全球的強大意圖，真是養癰遺患。世界各國也強烈感受到此動亂的危機，群起實施遏止中國霸權擴充的因應行動，而美國在川普的領導下，反應最強烈快速。

不久前，喜樂島聯盟於六月十六日在台中舉辦召集人大會，超過五千人參與，其訴求目標為推動「獨立公投、正名入聯」。也許喜樂島聯盟可添加一項行動方案，不但可更快速地達成其且標，而且成效會更深廣巨大。

喜樂島聯盟可結合台獨聯盟、台灣人公共事務會、台美社團/個人和美國友台智庫/社團/個人，在美國提出「美國與台灣建立正式邦交」的公投案。若此公投案通過，台灣人必定更具信心，蔡政府也必須以新國名與美國建立正式邦交，如此，就可達成喜樂島聯盟「獨立公投」的目標。更重要的是，此「事件」勢必引發連鎖反應，台灣將會與諸多國家建立邦交，屆時，「正名入聯」就水到渠成。反之，若只是在國內推動「獨立公投、正名入聯」，縱然公投案通過，仍需盡極大的努力去遊說美國的承認和支持，才會有實質的成效。

若在美國推動「正式邦交」公投案的挑戰性太高，那可退而求其次，敦促川普及其核心團隊「揚棄有瑕疵的一中政策」，一中政策的揚棄乃意味著美國不再「認知」中國的「一中原則」，也不接受中國對台灣的威脅霸凌行為。若川普尚不願與中國正面戰鬥，而不想揚棄一中政策，那可說服川普新加「一台政策」，此表示美國認為台灣與中國各不隸屬，等同公開承認台灣為一個國家，這也未毀棄「一中政策」的存在性。

快速變化的國際局勢，已從遷就轉為制約中國。政府宜把握此有利時機，主動積極地促使美日大國與我國恢復正式邦交，全國人民都應該為政府的後盾。喜樂島聯盟也宜呼籲其支持者，善用其雄厚的人脈，發揮在美日的影響力，協助政府完成台灣人最神聖的使命—建立以台灣為主體的主權獨立國家。

（作者為旅美台僑，曾任開南大學教授）