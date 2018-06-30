自由廣場》法務部長的死刑拖字訣

◎ 吳景欽

由於半個月內發生三起分屍命案，引起社會震驚，民眾要求執行死刑的呼聲再度響起，法務部長則以不能於憤怒與倉促下做決定來回應。惟針對已決的死刑犯，若不執行，是否有違法，甚至是犯罪的問題呢？

根據刑法第127條第1項，執行刑罰職務之公務員，違法執行或不執行刑罰者，可處五年以下有期徒刑。而就已經確定的死刑判決，依據刑事訴訟法第461條，須由法務部長令准後三日內執行，僅有在依刑事訴訟法第430條但書，即法院為再審裁定前，由指揮執行的檢察官之命令，才能停止。依此等規定來看，針對已決的死刑犯，法務部長就只有令准一途，若遲遲未予決定，似就有觸犯違法不執行刑罰罪之虞。

或許可以找到合理化的理由，乃在於刑事訴訟法第461條，僅說令准三日內執行，卻未規定法務部長須於幾日內令准的明文。故只要法務部長不令准，就無依法執行之問題，再加以部長本身並非執行死刑者，要說觸犯刑法的違法不執行罪，似乎也有疑問。

惟確定的法院判決會產生所謂既判力，僅能藉由非常上訴或再審才能加以推翻。但因目前的刑事訴訟法規定不嚴謹，卻意外賦予法務部長可以拖延，甚至否定死刑確定判決之權力，實侵害了司法權，更嚴重破壞了法律的安定性。故面臨此等漏洞，是否該為補強，就為立法者未來必須考量的重點。

更值注意的是，如果法院根據兩人權公約的精神，漸漸不再判處死刑，且就算死刑確定，主事者亦不敢令准執行，但民意仍有超過七、八成反對廢除死刑的情況下，對於已決的四十多名死刑犯，又該如何對待？

以同樣採不執行死刑政策的韓國為例，即特別立法規範死刑犯的處遇，如為了安撫死刑犯極不穩定的情緒，不僅不與其他受刑人混居，更給予其在法律、宗教、心理等輔導的最大方便。只是此種對死刑犯處遇的特別規定，既讓人感到突兀，也引來死刑犯受優遇的批評，故此種作法，是否值得我國學習，肯定也有爭議。但不管如何，對於執不執行死刑，總得面對爭議來加以檢討與解決，而非抱持消極以對或將燙手山芋丟給繼任者之態度。

（作者為真理大學法律系所副教授）