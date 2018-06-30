自由廣場》雲嘉南平原觀光新視野

◎ 黃如輝

最近阿里山森林鐵道由台鐵重回林務局經營，筆者之前任職單位就有兩名是從阿里山機關車庫與道班移撥的同仁，他們皆不約而同表示若是早知如此，當初又何必解散阿里山鐵道人員呢？說明了政府之前為阿里山鐵道公辦民營或移撥台鐵經營，都是以營利最為考量，但似乎忘記以台鐵或高鐵經營都如此困難，更何況是一條高山鐵路呢？林務局此次成立「阿里山林業鐵路及文化資產管理處」，重點就在於「文化資產管理」，政府及林務局總算正視阿里山森林鐵路就是古蹟，這一個文化資產認定政策來得太晚，也說明了政策轉彎讓森鐵背負了「文資無力；累死森鐵」的情況。

既然政府願意用「文資」的角度看阿里山鐵道，也就說明其歷史價值的重要性，但如果政府願以跳脫森鐵區域框架，就應該以「北回歸線」的視野讓森鐵延伸，增加其附加價值。以林務局管理「鰲鼓濕地」園區為例，將原本已經廢棄不用的「糖鐵（五分車）」進行串聯，除了可以串聯台鐵與高鐵外，也可創造最高海拔與低於海平面的鐵道新聞點，讓原本修復的舊機關車頭能有機會奔馳於雲嘉南平原，讓原本的靜態保存可以再度活化，讓觀光點從高山林相逐次轉為丘陵平原與沿海地貌的多元樣態，讓「農業觀光與宗教信仰文化」為農村與沿海鄉鎮帶來觀光。也藉鐵道延伸讓平原鐵道觀光收益，對於阿里山鐵道維護能有挹注。

政府跳脫「經營」重新審視阿里山鐵道「文資」價值，希望也能用更宏觀的視野，讓林鐵與糖鐵合併延伸至北回歸線下的雲嘉南平原，讓鐵道成為雲嘉南平原觀光新視野。

（作者為勞工）