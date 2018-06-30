自由廣場》實力與權利

◎ 邱垂亮

蔡英文總統日前明確表示，專制中國崛起，威脅民主台灣，也威脅「全球民主」。台灣是「堅忍之島」，希望國際社會體認，共同面對，一起行動，表達我們對民主自由的重視，制約中國、減少或遏止中國的霸權擴充。

義正辭嚴，在民主國家每天都可以聽到的話，不值大驚小怪。不過，出自小英總統之口，卻是兩年來第一次說了如是嚴肅重話。海外同鄉、國際民主人士，大多驚豔、認同、支持，認為是早該一說再說的價值語言。

奇怪的是台北市長柯文哲的反應：兩岸還是要以和平為原則，台灣該準備還是要準備，國家力量決定一切，「你力量不夠，跟人家大小聲時，被人笑而已」。不管是政治白癡或是天龍國選票算計的說詞，柯市長都是大錯特錯。

小英總統的話沒被人笑，還被國內外有識人士認同、讚揚，更一針見血刺傷中國的玻璃心。北京反應氣急敗壞，卻僅重複一再說過的廢話：「蔡英文的目的，是要在兩岸同胞間製造敵意，企圖挾洋自重，進一步升高兩岸對抗，這樣的圖謀不會得逞」。中國氣結但沒笑，說廢話，沒道理。中國應該聽懂小英的話，看懂世界民主國家正在聯盟抗拒專制中國威脅「全球民主」的時代潮流。

國力當然重要，但小國，如波羅的海三小國，對專制帝國，如前蘇聯，當然有大小聲的權利。聯合國一六○多國在總和國力上比不上台灣，但都在聯合國憲章保護下可以批評、反抗大國的橫行霸道。同理，台灣大小聲、反對中國侵吞，天經地義。何來被人笑的道理？

澳洲和台灣都是中等國力的民主國度，經濟上依賴中國，但澳洲和美國戰略聯盟圍堵中國，還制定法律限制中國「銳實力」（孔子學院、政治獻金）干預澳洲民主政治、危害國家安全，讓中國跳腳。

不管是無知的政治素人還是聰明的政客，柯市長的最大錯誤是，沒有堅持自由民主和台灣主權的中心思想，對習皇帝的獨裁政權、中國的專制政治不僅認識不清、抗拒不力，還有莫名的幻想和認同，不願、不敢、不能抗拒中國侵吞台灣的帝國野心。

他沒有小英總統的「堅忍之島」之心，還一天到晚說錯話，被人笑。

（作者為前國策顧問、澳洲昆士蘭大學教授）