自由廣場》假新聞 假民調

◎ 王伯仁

國民黨智庫公布台中市長參選人民調，國民黨提名的盧秀燕支持度，贏過民進黨現任市長林佳龍六．七趴，這份民調讓人看得會笑到「落下頦」，直覺是資料錯置顛倒，或者「花錢買安心」。也讓人想起三年半前，胡志強和林佳龍大選的民調，也是根據國民黨自己做的民調，胡志強自選前一個月落後林十五趴，追趕到選前十一天（最後能公布民調截止日），胡志強只差○．六趴，意呈「黃金交叉」，只要藍營再加把勁，胡志強就「胡」了。

開票結果，胡志強輸林佳龍二十一萬票，比率相差十五趴，剛好和一般民調結果相當吻合，但和國民黨強調的「黃金交叉」，天差地別。選後當然沒有記者會白目去問國民黨，怎麼會差這麼多？大家心知肚明。

最近類似這種「怪怪民調」又開始出籠了，例如TVBS所做新北市侯友宜身陷文大宿舍風波，支持度「不降反升」，贏蘇貞昌十七趴，但隔二天台灣世代民調，兩人只差二．七趴；ETtoday所做高雄市陳其邁和韓國瑜幾乎「不相上下」—陳贏一．六趴，同一天另個大社會民調，陳領先韓廿三趴。

再來就是昨國民黨委託TVBS再做台中市長民調，普遍不被市民看好的盧秀燕居然贏過綠營「領頭羊」林佳龍六．七趴？而此民調居然沒交代民調「基本功」抽樣調查方法，民調時間也長達十六天，這都是犯專業大忌，或者又來個荒謬的「網路投票」或跨縣市民調了？

近年網路發達，各種「假新聞」充斥，不但困擾網友，連政府、企業都受害，還要靠公益團體開「闢謠專區」來幫忙求證澄清，但「假民調」呢？還有政黨帶頭製造，選民真不知道應該怎麼辦了！

（作者為資深新聞工作者）