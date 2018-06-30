自由廣場》在冷氣房防制空污

◎ 劉一德

立法院剛三讀通過的《空氣污染防制法》，針對十年以上老舊機車，排放檢驗加嚴，預計二○二○年起，所有機車均須達到四期排放標準。檢驗未過或未檢驗，除罰鍰外，最重可註銷牌照，引發機車族反彈。

平心而論，台灣空污的確有改善之必要性與急迫性。但改善方法，優先順序及配套，可能比改善本身更重要。以超過十年的老舊及二行程機車來說，受影響人數高達五、六百萬機車族，而這些人，多數是台灣社經的底層及弱勢，號稱最接地氣，凡事以民意為依歸之執政黨，豈能輕忽。

環保署的監測資料顯示，台灣的空污來源三分之一來自中國，三分之一來自工廠及發電廠等固定污染源，剩下的三分之一才是來自汽機車等移動污染源。如扣除汽車、十年以內及根本未使用之機車數，十年以上的老舊及二行程機車，污染排放量僅占整體的百分之一左右，甚至更低，政府何必將其列為頭號敵人。

先不要談是否有圖利汽機車相關產業的嫌疑。政府對於來自中國的污染一籌莫展，對於固定污然源的資本家採取劫貧濟富，卻不見得可以減少空污的抵換機制；對於污染排放量低，升斗小民賴以維生的移動污染源，反採取提高檢測標準及嚴厲處罰，形同「砍民生用車來抵換工廠排放」、「用明朝的劍斬清朝的官、用四期的法驗十年的車」，不是柿子挑軟的吃，是甚麼。

據統計，全球機車密度最高的前十名，包括台灣、越南、泰國、印度、印尼、馬來西亞等，多為開發中國家；汽車密度前十名則多為美國、加拿大、德國、法國、北歐等已開發國家，可見國民經濟能力才是機車被民眾使用多寡的主要因素。

在台灣，機車除了機動性高之外，購買價格、換修保養及油耗相對便宜，因此成為基層民眾代步及營生的工具，更是許多偏鄉居民對外聯繫的依靠。如果有錢，誰不想改開汽車或購買新機車，沒有人天生愛開老爺車。說穿了，改善國民經濟，才是汰換老舊機車正本清源之計。這部立委在冷氣房修出來空污法，套句老話，飽漢不知餓漢飢。

（作者為台聯黨主席）