自由廣場》強化海巡？ 弱化海巡？

◎ 王悅年

中國海警將於七月一日正式改隸武裝警察部隊，武警雖不屬國防部，仍是國家正式武裝力量（armed forces）的一支；司令員採上將編制，規模超過一五○萬人，整體訓練、裝備也都比照軍隊要求（與美國國民兵類似）。海警未來勢必成為第二海軍，具相當作戰能力，這項舉措無疑是中國將海警軍事化的重要一步。

由於亞太地區牽涉複雜海洋利益紛爭，而海軍身分過於敏感，因此擁有執法權的海巡便成為各國在第一線折衝所使用的主要能量；這幾年來不管是釣魚台、竹島、南海等海事糾紛上，各國均相當克制地避免讓軍艦上前線，也讓緊張程度控制在有限範圍內。也因為這樣，區域內國家紛紛擴增艦隊與航空隊規模、加大艦艇排水量、加強武裝。我國讓海巡署接管東沙、南沙防務，接連推出《強化海巡編裝發展方案》與《籌建海巡艦艇發展計畫》，基本上都是循此脈絡而來。

儘管如此，台灣海巡署卻在今年四月底由第二級機關降編為第三級機關，並納入新成立的海洋委員會，機關層級與海洋保育署並列，此舉弱化海巡的作為，明顯與國際趨勢相違，令人不解。

此外，過去海岸巡防署下轄海岸巡防總局及海洋巡防總局兩個一級單位，分管岸際與海上業務。就算如此，輿論仍認為台灣不應維持戒嚴時期管制海岸的大規模岸巡部隊，更傳出全世界只有台灣跟朝鮮仍然保有密集進出港安檢工作，投入資源與效益不成正比。但新成立的海巡署組織中，艦隊分署居然只是八個分署其中之一，另外七個分別是：五個從地區巡防局轉變來的地區分署，一個負責東南沙防衛的東南沙分署，以及負責查緝偵防的偵防分署。由上述組織變革可看出，洋巡不僅遭到實質降編，權責更被大幅弱化，地位只等同過去岸總局下的地區巡防局，讓人傻眼。

儘管海巡署長目前破天荒由前海軍中將擔任，提出籌建四千噸級大艦、六百噸級沱江艦，添購四○快砲，甚至在艦艇上預留飛彈和方陣快砲裝設空間等計畫，讓外界眼睛一亮；但對照更基本的組織被降、權力被限縮情境，不免顯現決策缺乏一貫邏輯與前後矛盾。

（作者為義務役軍官退伍）