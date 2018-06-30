自由廣場》美國柔性遏制中國崛起

◎ 張延廷

在中共逐漸崛起的當下，基於國際外交及地緣政治因素，美國對台灣有進一步支持，並先後通過多項友台法案，考慮台灣參與在亞太地區舉行的多邊或雙邊軍事演習，建構新模式的雙方互動關係，台灣也自然成為民主國家間重要的成員，而台灣所能扮演的角色及議題也受到國際社會的關注。

美國在北韓問題局部解決後，已更有餘力處理亞太區域及南海等安全議題，而且在當前兩岸及國際環境的氛圍裡，美國提升與台灣的互動及強化國軍戰力，維持台灣更高的自主性，反對北京片面改變和平穩定的現狀，都使中共對兩岸未來情勢發展帶來緊迫感。

美國因中共崛起所帶來的競合態勢使雙方關係緊張，而且中共在國際議題及南海爭議上採取強勢作為，並以軍事行動影響區域穩定，使位於第一島鏈中央位置的台灣戰略重要性增加。中共為凸顯其區域的存在感，慣常以打壓台灣國際活動空間，並以跨島鏈或繞島巡航的軍事行動對台灣刷存在感。而美國對於共軍近期在南海的強勢作為，則以取消中共參與今年的環太平洋軍演作回應。

可以說，中共對美國已處於權力競逐升高的態勢，雙方不確定性因素增加，美國又在經濟上對中共採取報復性的關稅措施，並管制高端科技輸出，使圍堵論再度出現。由於國際政治講求現實主義，目前雙方的互動關係，已從以往的理念型轉變為國家利益本位主義，雙方的角力已涉及到意識形態、國際政治格局之爭，甚至是未來全球經濟主導權之爭。

因應中共崛起所帶來的區域變化，短期內仍是無法找到新的均衡點，雙方將維持鬥而不破，低調不去觸碰對方的底線，以溝通機制來解決爭議。而台灣在東亞、西太平洋乃至於美國的印太戰略架構下，已成為區域安定重要角色，美國的印太戰略就是重返亞洲的另一形式，亦成為東亞區域穩定的驅動力，積極制衡中共漸增的經濟和軍事影響力，緩和中共崛起所造成的區域緊張問題。

另者，在美國與中共的貿易較勁的場域裡，由於我國是以出口為導向的經濟型態，須依賴全球供應鏈所提供的市場需求。中國大陸目前也是台商最大的投資標的，台灣出口大陸市場約佔四成比例，我國產品對美國出口也佔一成多比例，因此美國與中共的市場就佔台灣出口的過半。因此雙方貿易戰會使兩國的經貿都受到影響，尤其被列入報復清單的科技類產品亦受到波及，台灣也相對受到牽動。

美國對中共發動貿易戰及捍衛海外利益，是美國對中共崛起所採取的柔性遏制，亦是戰略競爭的一環，因此美國與中共的較勁將是一場持久戰。由於全球化之下各種產業都分工精細，而且大陸經濟正面臨轉型，由出口導向轉到擴大內需市場，因此面對美國與中共經濟角力對供應鏈所產生的影響，使台灣以出口帶動經濟成長的傳統模式必須彈性應變。

目前國際格局由以往的西方中心逐漸向權力分散轉型，隨著中共地緣政治勢力擴張，已引起各國對中共產生警覺，也使台灣處身錯綜複雜的國際環境裡可以扮演更積極角色，並進一步發揮自身的關鍵價值。因此台灣維持經濟活力及強固國防，擴大參與國際活動，積極展現自信與尊嚴，是台灣永續發展的重踐之道。

（作者為大學兼任教授）