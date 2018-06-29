自由廣場》ROC、PRC同一國 China、Taiwan不同國

◎ 陳茂雄

蔡英文總統日前接受《法新社》專訪時表示，呼籲國際社會共同制約「中國」。國安會前秘書長蘇起表示，蔡總統使用「中國」而非「中國大陸」，「一邊一國」的概念已出，另談論拉攏全世界對抗中國，等於走上國際，兩岸和解沒了，只剩下對抗。除非承認台灣是中國的一部分，否則就不可能和解。只是在法理及台灣人的主觀意識，台灣都不是中國的一部分。法理層次方面，依國際慣例，它可分成三方面：就是繼承、國際條約、佔領事實等，從這三方面來分析，台灣都不是中國的一部分。

在繼承方面，中華人民共和國的確繼承了「中華民國」，問題是「中華民國」的版圖並不包含台灣。一九三六年公布的《五五憲草》第四條，將「中華民國」的版圖分成三十個地區，就是沒有包括台灣，因為當時台灣是日本的版圖，一九四七年公布的《中華民國憲法》並沒有變更「中華民國」的版圖，顯然地，台灣不屬於中國。

在國際條約方面，中國人常提「開羅宣言」，事實上它只是「開羅會議」後的聯合公報，不是條約，擁有台灣主權的日本沒有參加，對主權的擁有如何簽訂條約？在《舊金山和約》方面，日本公開宣告放棄台灣主權，當時蘇聯及中國都沒有參加「舊金山會議」，日本當然不是將主權放棄給中國。

在佔領事實方面，中國人提出蔣政權佔領台灣的事實，只是蔣政權並非以中國政府身分佔領台灣，當時蔣政權是以《動員戡亂時期臨時條款》來凍結《中華民國憲法》，佔領台灣的是一個霸權，不是中國政府。

有些「假仙（假的專家）」說目前的台灣政府是依循《中華民國憲法》所組成，所以屬中國的政權，這又是外行話，終止「動員戡亂」之後，台灣立即修憲，妙的是幾次修憲都沒有修改任何憲法條文，而是重新寫一部《中華民國憲法增修條文》，目前的政府是百分之百依該增修條文所組成，而該增修條文完全由台灣人推出代表所訂定，等同台灣的基本法，與中國無關。

在台灣人的主觀意識方面，台灣人與中國人的人性分屬兩個完全不同的世界，絕大部分的台灣人不願意當中國人，至於極少數認同中國的居民，可以讓他們回歸祖國。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）