自由廣場》傲氣外露 目光短淺

◎ 張世賢

在黨國極權統治的恐怖高壓下，台灣的民主運動一度銷聲匿跡，但大家忍辱負重，在夾縫裡艱苦奮鬥，海內外眾志成城，一步一步解除了黨國桎梏，終於讓本土政黨完全執政。

然而，獲勝後的民進黨卻傲氣外露，對一直欣賞它、支持它的弱勢民眾少了點細心體貼。例如某立委在討論勞基法時，溜出「不爽就不要把票投給民進黨」這樣不得體的氣話，最近在討論「空污防制法」時，也似乎沒為不得已使用老舊汽機車的弱勢者擬定完善的補救配套，難怪施政滿意度會低迷不振。

這幾年民進黨派系間因為利益衝突而未能通力合作，未在重要改革議題上提出簡潔有力的論述和周全的方案，反而為蓄意搗亂者搭建表演的舞台，浪費了太多寶貴的時間；尤其令人扼腕的是，深綠的大Holo主義者趁勢強化「台語」取代華語的氛圍，其實也在強化原、客和所謂「外省」族群的離心力，在激烈的選戰上鐵定吃虧。許多人認為英語應該做為台灣第二官方語言的今天，深綠朋友的目光未免失之短淺。

近來中國的退伍老兵聚集陳抗，慘遭鎮壓而造成多人傷亡，顯示中國像個悶燒的鍋爐，不知何時會爆炸，它外強中乾，實不足為懼。台灣是所有想在此安身立命者的樂土，大家若能互相尊重，協同努力，共存共榮，終有一天會擺脫中國的糾纏而成為正常的國家！

（作者為退休研究員）