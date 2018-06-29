自由廣場》修法迎向自駕車時代

◎ 高偉峯

隨著科技的進步與大數據資料庫的日趨完善、無人駕駛汽車在技術上的成熟與突破，使得昔日科幻小說中的幻想情節，「人類於行進途中，可在無人駕駛汽車內遠端開會處理公務、線上購物消費或休息假寐」，即將成真。

一九七○年代，美、德、英、日等國開始發展「無人駕駛汽車」相關技術；二○一六年，美國福特汽車率先締造了無人駕駛汽車的首次載客紀錄；二○一七年，中國百度創辦人李彥宏在北京乘坐無人駕駛汽車上路，引發熱議。隨著技術上的演進與突破，各國政府對無人駕駛汽車的「上路」也紛紛研擬法律規範與開放環境。如德國與美國部分州（如加州與德州）開放自駕車行駛；新加坡設置自駕車「專用道」；中國自二○一八年五月起，各地方政府可自行辦理無人駕駛汽車道路測試工作；日本在近期亦研擬無人駕駛汽車上路相關法案，預定於明年遞交國會審議。

目前台灣自駕車尚未入法，只能在特定區域內的「專用道路」上行駛，不能駛入一般道路。二○一七年九月，部分立委召開論壇，凝聚民間關於開放無人駕駛汽車上路的相關修法共識；而交通部在今年三月亦宣稱，為了讓國內自駕車科技與產業能往前發展，有必要進一步推動修法。

近幾年，美國在無人駕駛汽車的相關技術與法規環境的相繼突破下，其發展可謂先聲奪人、睥睨群雄。而中國、德國與日本正在急起直追。在相關製造業強國的激烈競爭中，台灣在無人駕駛汽車方面的法規放寬與產業前景何在？若能及早完成法規開放，無論在行駛過程中相關數據的蒐集，線上地圖的完備，與零組件的測試與完善，無一不是未來我國相關產業面對世界競爭的重大利器與優勢，希望交通部與立委諸公再加把勁。

（作者為國小教師）