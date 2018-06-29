自由廣場》且看馬提斯出訪戰略對手

◎ 張旭成

美國國防部長馬提斯於本月二十六至二十八日首次訪問北京。近期美中之間緊張關係正在加劇，有諸多棘手議題，他希望通過與中國高層國防官員和習近平主席會談表達美方立場，也多聽中方的觀點。

他重要的任務之一是敦促，爭取中國合作，促進北韓的「棄核」工作，落實兩週前新加坡川金峰會的主要目標。川普擔心北京一直阻撓川金會；習近平五月上旬在大連召見金正恩，對金「下指導棋」。馬提斯此行及國務卿龐培歐本月十四日造訪北京都是同樣的使命：敦促中國施壓北韓落實「棄核」工作。川普總統向美國媒體透露，美國已收集抵制聯合國對北韓制裁，繼續與北韓商業往來的中國銀行及企業經理人名單；必要時美國將加以懲罰。

中國國防部聲明說中方高度重視與美方發展軍事關係，中國國家和軍隊領導人與馬提斯將就兩國、兩軍關係和「共同關心的問題」交換意見。美國不滿中共在南海及印太地區霸權主義行徑，因此美國國防部撤回中國海軍參加今年度環太平洋軍演（RIMPAC）的邀請。

今年初，美國國防部發表「國家防衛策略（NDS）」報告。這是根據和配合去年底川普總統的國家安全策略（NSS），將中共政權明確定位為美國主要的威脅和敵手，並提出印太策略，擬加強與盟友的合作，共同反制中國的霸權。

中方迄未完全了解川普國安團隊新的戰略思考，與歐巴馬政府「和稀泥」的對中策略迥然不同，馬提斯將清楚向中方解釋美國的政策和決心。「太平洋總部（PACOM）」正式改名為「印太總部（INDO-PACOM）」，不只是名稱問題，而是美方注意到中國在南海、印度洋和中東的擴軍，必須加強對印度洋、南海及太平洋地區的防衛，調兵遣將，執行川普「以實力保持和平（Peacethrough Strength）」的理念。

北韓核武威脅已大大降低，美國將可轉向（pivot）處理中國在南海爭議海域「軍事化（設立軍事基地）」。近來解放軍非法使用激光傷害美國軍機飛行員的事故頻繁，馬提斯將要求中方停止挑釁，防止擦槍走火。

北京強烈不滿美台關係升溫，破壞其所謂核心利益，因此為了反制美國打「台灣牌」，解放軍各型戰機和軍艦繞航台灣，嚇阻美國和台灣政府。美國官員認為川普簽署「台灣旅行法」及二○一七與二○一八「國防授權法案」友台條款，是美國對北京威脅台灣的防衛性因應。美國官員和國會議員也多次聲明美國根據「台灣關係法」及國家安全利益協助台灣自衛，馬提斯可藉此行明告中國軍方將領別錯估美國協防台灣的決心。

（作者為國安會前副秘書長）