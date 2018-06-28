自由廣場》空污法革民進黨自己的命

◎ 黃惟冰

立法院二十六日三讀通過「空氣污染防制法」修正案，其中，將嚴格管制十年以上移動污染源，加速淘汰老舊汽機車的部分，引發許多民眾高度不滿，紛紛到蔡英文總統與賴清德院長的臉書上大肆抱怨，痛批政府強迫人民花錢換車。

平心而論，整治空污，就像所有的改革與進步一樣，不可能沒有代價。老舊汽機車，生產於排放標準較為寬鬆的時期，它們的廢氣排放量，很可能一輛老車，就足以抵過三輛新車，列為優先汰換目標，按比例原則，有其合理性。

此外，汽機車等移動污染源，與固定污染源的最大不同之處在於，移動污染源排放廢氣的地方，都是在人口較為稠密的區域，對於健康的衝擊相當直接。相較之下，固定污染源肇生的地點，多為工業區，與人口密集區仍有距離。換言之，雖然移動污染源從個別來看，規模都遠小於固定污染源，但對人體來說，前者所造成的危害，往往更為嚴重。

然而，蔡政府所要面對的挑戰，不在於科學的辯證，而是民意的反彈。試想，一個人為何不願為自己買輛新車，而要繼續使用舊車？ 最可能的原因，就是經濟因素，為了省錢。也就是說，新版「空污法」將對社會中較為弱勢的族群，造成更大的財務負擔，而這群人，很有可能也是民進黨長期的支持者。

總結而言，蔡政府以新版「空污法」，回應民意對於空氣污染的擔憂，這是作為執政者，負責任的表現。但，倘若沒有做好配套措施，降低弱勢族群的衝擊，那麼這樣的改革，一不小心，恐怕就會革掉民進黨自己的命。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）