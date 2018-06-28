自由廣場》（金恒煒專欄）侯友宜「威權履歷」的一生

TVBS做出「文大宿舍爭議，侯友宜民調不降反升」的民調，有趣；不做就罷，敢做出這樣的民調，反證文大宿舍案打中了侯友宜的痛腳，TVBS才會用誘導式問卷結果來恫嚇 、嚇阻抨擊文大宿舍案的言論。

文大宿舍案很可能是揭穿「英雄」本色的利刃。文大案的諸多質疑，比如有沒有違法？有沒有包庇？有沒有關說？有沒有逃漏稅？有沒有虛設公司？有沒有隱匿申報所得？有沒有違反「居住正義」？有沒有剝削住宿學子？錢從哪裡來？等等等等不一而足。重點還不在法律層面，而在他全力經營的「正義形象」會不會破功？侯友宜的回應，老實說，完全實問虛答，最叫人噴飯的一句是：「有本事衝著我來！」文大案從頭到尾都是衝著侯友宜一人而來；左躲右閃不敢接招面對的，不是侯友宜自己是誰？侯友宜不是把燙手山芋丟給娘家、推給文大、推給公司、丟給市府、丟給過去，就是「一問三不知」裝蒜。

文大宿舍案其實不是侯友宜最大罩門，侯友宜難以狡飾的是他的「威權履歷」。侯友宜發跡的第一仗，就是幫蔣經國政權執行違憲、違法的「一清專案」，目的在解決由蔣孝武指使的槍殺江南案（按，與蔣孝武同駐新加坡且來往極親密的楊六生，接受訪問時表示，他曾面詢蔣孝武：江南案是否他「指使」？蔣孝武沒有否認云云）。侯執行白色恐怖作為，與納粹蓋世太保有何兩樣？難怪從此平步青雲，一路高升。

面對四面八方如集矢般的撻伐，侯友宜不是避重就輕地閃爍其詞，就是硬挺自我塑造的「英雄」形象於不墜，說自己「一貫出生入死抓壞人」。這句話可是雙面刃啊。最具體而形象化的案子，就是緝拿爭取「百分之百言論自由」的媒體人鄭南榕。鄭南榕在黨國眼中是不折不扣的「壞人」，侯友宜親自率領數十員警，大陣仗到滿佈汽油的《自由時代》社，當然可說「出生入死」了。結果咧，侯友宜確實經歷「見過地獄」的場景，他製造了宛如芥川龍之介〈地獄變〉筆下的地獄之火：鄭南榕在烈火中自焚而死！這還不是孤例。侯友宜後來又率領霹靂小組與便衣幹員，噴灌辣椒水、催淚瓦斯對付手無寸鐵的盧修一，強押所謂「非法入境」的黑名單人士（當然也是壞人囉）的蔡正隆、羅益世到桃園機場出境。

侯友宜出身於中央警察大學，警校的校歌赫然在耳的是：「國家是衛，領袖是從，竭誠以赴，責在吾躬」，所以他「衛」的是黨國，「從」的兩蔣，出生入死、竭誠以赴的「吾躬」確不負「領袖是從」的校訓；自茲以後，他即進入「威權履歷」的一生。

黨國的台北市長候選人丁守中是校園特務核心刊物《波士頓通訊》的總編、新北市長的候選人侯友宜不遑多讓則是黨國「英雄」的典範；丁丁侯侯這樣的貨色，在轉型正義的台灣，也敢丟人現眼地出來亮相？

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）