自由廣場》藍綠當然要鬥

◎ 范姜提昂

中國揚言介入年底選舉，且透過「對台直營店」系統，不停釋放這樣的訊息：市民厭惡藍綠惡鬥、厭惡統獨。顯然，中國認定避開統獨，對統有利，也凸顯中共對於太陽花學運的「反統」、「台獨」訴求，耿耿於懷。

千萬不要以為只是說說，由某一股輿論風向可知，中國已經執行中。他們混在國內言論市場，直接批評或附和助攻，抨擊姚文智的造勢活動大談台灣價值、統獨對決很不智。

其實，選舉的本質是一場爭奪「資源支配權」的法定競賽，當選人的意識形態必左右其「資源支配」優先順序，譬如泛統派會把資源優先押在符合北京的期許；而台派獨派則關注台灣價值，在意可長可久。姚文智高舉「台灣價值」大旗，是旗幟鮮明地對照出「柯、丁」的游移台海兩端，舉「旗」不定。何錯之有！

再者，白色恐怖陰影猶存，市民對陌生人避談統獨是有的，但誰說市民打從心底厭惡統獨之爭？台灣國民天生就必須面對統獨抉擇，因為中國天天叫囂要併吞台灣，而不分藍綠，早有共識：最終要公投決定。因此，藍綠本來就該鬥，若藍綠不鬥，如何看出誰有料？誰可信？台灣國民如何投下公投的那一票？

此乃正常的政黨政治，說成藍綠惡鬥，那是一黨獨裁的中共觀點。嚷嚷厭惡藍綠惡鬥，惡字缺乏客觀標準，卻完全合乎中國的統戰策略。

再者，姚文智說「一家親」與「九二共識」沒差別，柯就是國民黨2.0，旨哉！斯言。社民黨的苗博雅在「中華民國請注意：『兩岸一家親』到底是什麼東西？」的文章中，細數「一家親」發展史，可上溯到五年前的「蕭習會」，習提出四點希望，第一點就是：本著「兩岸同胞一家人」理念，促進經濟合作。半年後，蕭習再會，改為「一家親」；到了四年前，中國全國政協及人代會均將「一家親」列入正式工作報告，從此，「一家親」成為官方正式定調的統戰說詞。

可見「一家親」絕非家常說法，地位與九二共識相當。柯果然識貨！但也因此證明：從市場區隔角度看，柯文哲在這場選舉中的商品概念，就是「國民黨2.0」！

（作者為資深電子媒體工作者）