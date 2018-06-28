自由廣場》拜託八百壯士…

◎ 呂文欽

拜讀貴報主筆的文章，其中一句「珍惜台灣，不妨從認識中國開始」，猶如暮鼓晨鐘，只是不知是否足以震醒那些「中國月亮比較圓」的做夢人？

當台灣在進行軍公教的年金改革之時，執政黨甚至主張軍人職業特殊性，故應優於公教的計算基礎。然而這樣的善意，卻仍然得不到所謂「八百壯士」的理性諒解，過程中的暴力行為，包括毆打執勤員警、採訪記者，甚至是不相關的桃園市長鄭文燦的肋骨還因此挫傷，但是即使是一輛鎮暴水車，我們的政府都沒出動。

反觀這週發生於中國鎮江的老兵維權抗爭事件，除了中國媒體禁聲，中國政府甚至阻止這些要前往聲援的老兵從鐵公路進入當地。更甚者，從一些「翻牆」的影片中看見，坦克車都已經集結，到底是怎樣脆弱的政權，會如此害怕人民的怒吼呢？

您是否還記得二○一一年有二十一位包括夏瀛洲、王文燮等退役將領，在中國參加論壇時，高喊「國軍、共軍都是中國軍」呢？您應該也沒忘記二○一六年，包括吳其樑、吳斯懷等三十二位退將去聆聽中國總書記習近平訓話吧？顯然，這幫在台灣的八百壯士，此刻一定心繫著那些赤手空拳面對槍桿與大砲的中國維權老兵吧？筆者在此央求八百壯士，即刻發表聲明，譴責砲口對著自己國人的中國政權吧！再不然，去中國時報或聯合報買篇廣告，聲援那些維權老兵也行，你們不是打斷骨頭還連著筋嗎？

（作者為高中教師，桃園市民）